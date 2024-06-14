https://ria.ru/20240614/ukraina-1952913212.html

Конференция по Украине в Швейцарии откладывалась пять раз, пишут СМИ

Конференция по Украине в Швейцарии откладывалась пять раз, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024

Конференция по Украине в Швейцарии откладывалась пять раз, пишут СМИ

Конференция по Украине в Швейцарии, которая запланирована на 15-16 июня, откладывалась пять раз, теперь же в Киеве обеспокоены тем, что мероприятие не привлекло РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:58

2024-06-14T14:58

2024-06-14T14:58

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии, которая запланирована на 15-16 июня, откладывалась пять раз, теперь же в Киеве обеспокоены тем, что мероприятие не привлекло участников достаточно высокого уровня, сообщает в пятницу издание Economist. Как отмечает журнал, конференция "откладывалась пять раз". "Теперь... существует обеспокоенность тем, что список гостей недостаточно длинный и не содержит имена достаточно высокопоставленных лиц", - пишет издание. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

украина

швейцария

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Кирилл Волков

в мире, украина, швейцария