https://ria.ru/20240614/sunak-1953029744.html

Украина сама решит, как использовать поставляемое ей оружие, заявил Сунак

Украина сама решит, как использовать поставляемое ей оружие, заявил Сунак - РИА Новости, 14.06.2024

Украина сама решит, как использовать поставляемое ей оружие, заявил Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Украина может сама решать, как использовать поставляемое ей западное оружие в вопросе нанесения ударов по... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:28

2024-06-14T21:28

2024-06-14T22:03

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БАРИ (Италия), 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Украина может сама решать, как использовать поставляемое ей западное оружие в вопросе нанесения ударов по объектам на территории России."Как Украина использует вооружения, которые мы ей предоставляем, решает она сама. Наша работа заключается в том, чтобы дать им такие возможности, которые мы можем и в которых она нуждается", - сказал он в ходе пресс-конференции на саммите "Большой семерки" в итальянской Апулии.Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, великобритания, россия, германия, сергей лавров, нато, риши сунак, джо байден