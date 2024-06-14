https://ria.ru/20240614/sud-1952982363.html

В Петербурге тату-мастеру предъявили обвинение после смерти клиентки

В Петербурге тату-мастеру предъявили обвинение после смерти клиентки - РИА Новости, 14.06.2024

В Петербурге тату-мастеру предъявили обвинение после смерти клиентки

Мастеру по татуировкам из Петербурга предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг после того, как ее клиентка скончалась после инъекции обезболивающего,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:09

2024-06-14T18:09

2024-06-14T18:09

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мастеру по татуировкам из Петербурга предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг после того, как ее клиентка скончалась после инъекции обезболивающего, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Следственным отделом по Центральному району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 2 июня в одной из квартир в доме по Владимирскому проспекту в Петербурге мастер перед нанесением татуажа ввела инъекцию с обезболивающим эффектом 24-летней клиентке. Девушке стало плохо, и она была госпитализирована в больницу с диагнозом отравление и позже скончалась. "Следствием была установлена причастность к совершению данного преступления местной жительницы. В настоящее время ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в пресс-службе ГСУСК.

https://radiosputnik.ru/20240421/tatuazh-1940794897.html

https://ria.ru/20230930/energetik-1899398004.html

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происшествия, санкт-петербург, россия