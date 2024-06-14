Столтенберг: НАТО усилит координирующую роль альянса в поддержке Киева
Столтенберг: НАТО усилит координирующую роль альянса в военной поддержке Киева
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО согласовали план по усилению координирующей роли НАТО в военной поддержке Киева, командные структуры в Германии и странах Восточной Европы будут участвовать в координации поставок оружия Украине, сообщил генсек Йенс Столтенберг.
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"Мы согласовали план и то, как мы будем координировать военную поддержку… Это включает командный пункт в Висбадене и логистические центры в странах Восточной Европы", - сказал он.
По словам Столтенберга, персонал, задействованный в этом плане, будет состоять из порядка 700 сотрудников. "Подготовка военных Украины будет осуществляться союзниками на территории стран альянса", - добавил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее сообщал, что НАТО в рамках миссии по Украине хочет создать в Польше, Румынии и Словакии военные базы для координации поставок оружия Киеву.
Ранее начальник военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэ также заявил, что в задачу миссии должна входить координация подготовки украинских военных, обеспечение потребностей Украины в оружии и боеприпасах, а также координация логистики, доставки военной помощи на украинскую территорию.
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Глава военного комитета НАТО полагает, что наличие такой миссии сделает Украину ближе к альянсу, с учетом того, что на предстоящем саммите нет намерения предложить Киеву полноценное членство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.