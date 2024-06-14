https://ria.ru/20240614/stoltenberg-1952931419.html

Столтенберг: НАТО усилит координирующую роль альянса в поддержке Киева

Столтенберг: НАТО усилит координирующую роль альянса в поддержке Киева - РИА Новости, 14.06.2024

Столтенберг: НАТО усилит координирующую роль альянса в поддержке Киева

Министры обороны стран НАТО согласовали план по усилению координирующей роли НАТО в военной поддержке Киева, командные структуры в Германии и странах Восточной... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:42

2024-06-14T15:42

2024-06-14T16:23

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО согласовали план по усилению координирующей роли НАТО в военной поддержке Киева, командные структуры в Германии и странах Восточной Европы будут участвовать в координации поставок оружия Украине, сообщил генсек Йенс Столтенберг. "Мы согласовали план и то, как мы будем координировать военную поддержку… Это включает командный пункт в Висбадене и логистические центры в странах Восточной Европы", - сказал он. По словам Столтенберга, персонал, задействованный в этом плане, будет состоять из порядка 700 сотрудников. "Подготовка военных Украины будет осуществляться союзниками на территории стран альянса", - добавил он.Ранее Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для стран НАТО, их будут координировать командные структуры в Висбадене под руководством главы Европейского командования США и командующего Объединенными силами НАТО в Европе.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее сообщал, что НАТО в рамках миссии по Украине хочет создать в Польше, Румынии и Словакии военные базы для координации поставок оружия Киеву.Ранее начальник военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэ также заявил, что в задачу миссии должна входить координация подготовки украинских военных, обеспечение потребностей Украины в оружии и боеприпасах, а также координация логистики, доставки военной помощи на украинскую территорию.Глава военного комитета НАТО полагает, что наличие такой миссии сделает Украину ближе к альянсу, с учетом того, что на предстоящем саммите нет намерения предложить Киеву полноценное членство.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240614/nato-1952761080.html

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952926584.html

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