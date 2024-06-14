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Жителю Петербурга дали срок за попытку теракта на пункте отбора на контракт - РИА Новости, 14.06.2024
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16:37 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/srok-1952953392.html
Жителю Петербурга дали срок за попытку теракта на пункте отбора на контракт
Жителю Петербурга дали срок за попытку теракта на пункте отбора на контракт - РИА Новости, 14.06.2024
Жителю Петербурга дали срок за попытку теракта на пункте отбора на контракт
Первый Западный окружной военный суд приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Петербурга за попытку в августе 2023 года поджечь пункт отбора на военную... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:37
2024-06-14T16:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Петербурга за попытку в августе 2023 года поджечь пункт отбора на военную службу по контракту, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ивана Семенова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 УК РФ (попытка теракта). Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием первых 2,5 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Военный суд установил, что 26 августа 2023 Семенов получил от неустановленных лиц задание - поджечь пункт отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Подъездном переулке. Вместе с заданием ему была выслана инструкция по изготовлению самодельного зажигательного устройства. Семенов по ней изготовил 2 "коктейля Молотова". Затем он бросил булыжник в окно пункта отбора и закинул бутылки с зажигательной смесью, которые не загорелись, а также снимал все это на телефон. Таким образом он причинил ущерб министерству обороны на сумму 46 874 рубля.
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
Жителю Петербурга дали срок за попытку теракта на пункте отбора на контракт

Жителю Петербурга дали 8 лет за попытку поджога на пункте отбора контрактников

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Петербурга за попытку в августе 2023 года поджечь пункт отбора на военную службу по контракту, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ивана Семенова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 УК РФ (попытка теракта). Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием первых 2,5 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
Военный суд установил, что 26 августа 2023 Семенов получил от неустановленных лиц задание - поджечь пункт отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Подъездном переулке. Вместе с заданием ему была выслана инструкция по изготовлению самодельного зажигательного устройства. Семенов по ней изготовил 2 "коктейля Молотова". Затем он бросил булыжник в окно пункта отбора и закинул бутылки с зажигательной смесью, которые не загорелись, а также снимал все это на телефон. Таким образом он причинил ущерб министерству обороны на сумму 46 874 рубля.
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