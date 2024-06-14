https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952955808.html

Конференция в Швейцарии не принесла пользы даже местным отелям

Конференция в Швейцарии не принесла пользы даже местным отелям - РИА Новости, 14.06.2024

Конференция в Швейцарии не принесла пользы даже местным отелям

Конференция по Украине в Швейцарии не принесла какую-то особую прибыль местной гостиничной индустрии, где в связи с сезонностью номера в любом случае... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:46

2024-06-14T16:46

2024-06-14T16:46

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евросоюз

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ШТАНС (Швейцария), 14 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии не принесла какую-то особую прибыль местной гостиничной индустрии, где в связи с сезонностью номера в любом случае забронированы, выяснил корреспондент РИА Новости, пообщавшись с менеджерами отелей рядом с курортом Бюргеншток. "Эта конференция не имеет для нас никакого значения, потому что наши 22 номера были уже забронированы еще до публикации дат из-за свадьбы, организованной у нас в эти выходные (15-16 июня - ред.)", - объяснила менеджер гостиницы "Энжел" Патрисия. Гостиница находится в центре города Штанс в 10 минутах езды от места проведения конференции по Украине. На улицах также нет никаких признаков того, что на следующий день приедут 90 делегаций из разных стран. Все номера на автомобилях местные, а население на улицах говорит на швейцарском немецком. "В любом случае проведение этой конференции ничего не меняет для нас, потому что в этом сезоне мы всегда уже забиты на неделю вперед. Единственная разница в том, что когда были объявлены даты конференции (в апреле - ред.), наши последние комнаты были забронированы, но они были бы забронированы в любом случае. У нас 24 номера", - рассказала менеджер гостиницы Stanserhof. Только менеджер в отеле Kapuzinerkloster с 14 гостиничными номерами сообщила, что водители, работающие на конференции, забронировали два-три номера. "Но они все равно были бы забронированы, сейчас сезон", - пояснила она. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1952762068.html

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952913212.html

https://ria.ru/20240605/shveytsariya-1950714503.html

https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html

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коммерческая недвижимость, украина, швейцария, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон