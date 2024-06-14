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Конференция в Швейцарии не принесла пользы даже местным отелям - РИА Новости, 14.06.2024
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16:46 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952955808.html
Конференция в Швейцарии не принесла пользы даже местным отелям
Конференция в Швейцарии не принесла пользы даже местным отелям - РИА Новости, 14.06.2024
Конференция в Швейцарии не принесла пользы даже местным отелям
Конференция по Украине в Швейцарии не принесла какую-то особую прибыль местной гостиничной индустрии, где в связи с сезонностью номера в любом случае... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:46
2024-06-14T16:46
коммерческая недвижимость
украина
швейцария
россия
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
евросоюз
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ШТАНС (Швейцария), 14 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии не принесла какую-то особую прибыль местной гостиничной индустрии, где в связи с сезонностью номера в любом случае забронированы, выяснил корреспондент РИА Новости, пообщавшись с менеджерами отелей рядом с курортом Бюргеншток. "Эта конференция не имеет для нас никакого значения, потому что наши 22 номера были уже забронированы еще до публикации дат из-за свадьбы, организованной у нас в эти выходные (15-16 июня - ред.)", - объяснила менеджер гостиницы "Энжел" Патрисия. Гостиница находится в центре города Штанс в 10 минутах езды от места проведения конференции по Украине. На улицах также нет никаких признаков того, что на следующий день приедут 90 делегаций из разных стран. Все номера на автомобилях местные, а население на улицах говорит на швейцарском немецком. "В любом случае проведение этой конференции ничего не меняет для нас, потому что в этом сезоне мы всегда уже забиты на неделю вперед. Единственная разница в том, что когда были объявлены даты конференции (в апреле - ред.), наши последние комнаты были забронированы, но они были бы забронированы в любом случае. У нас 24 номера", - рассказала менеджер гостиницы Stanserhof. Только менеджер в отеле Kapuzinerkloster с 14 гостиничными номерами сообщила, что водители, работающие на конференции, забронировали два-три номера. "Но они все равно были бы забронированы, сейчас сезон", - пояснила она. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1952762068.html
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952913212.html
https://ria.ru/20240605/shveytsariya-1950714503.html
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коммерческая недвижимость, украина, швейцария, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон
Коммерческая недвижимость, Украина, Швейцария, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Конференция в Швейцарии не принесла пользы даже местным отелям

Конференция по Украине в Швейцарии не принесла прибыли местным отелям

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ШТАНС (Швейцария), 14 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии не принесла какую-то особую прибыль местной гостиничной индустрии, где в связи с сезонностью номера в любом случае забронированы, выяснил корреспондент РИА Новости, пообщавшись с менеджерами отелей рядом с курортом Бюргеншток.
"Эта конференция не имеет для нас никакого значения, потому что наши 22 номера были уже забронированы еще до публикации дат из-за свадьбы, организованной у нас в эти выходные (15-16 июня - ред.)", - объяснила менеджер гостиницы "Энжел" Патрисия.
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Жители местности, где пройдет саммит по Украине, разочарованы в нем
Вчера, 07:13
Гостиница находится в центре города Штанс в 10 минутах езды от места проведения конференции по Украине.
На улицах также нет никаких признаков того, что на следующий день приедут 90 делегаций из разных стран. Все номера на автомобилях местные, а население на улицах говорит на швейцарском немецком.
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Конференция по Украине в Швейцарии откладывалась пять раз, пишут СМИ
Вчера, 14:58
"В любом случае проведение этой конференции ничего не меняет для нас, потому что в этом сезоне мы всегда уже забиты на неделю вперед. Единственная разница в том, что когда были объявлены даты конференции (в апреле - ред.), наши последние комнаты были забронированы, но они были бы забронированы в любом случае. У нас 24 номера", - рассказала менеджер гостиницы Stanserhof.
Только менеджер в отеле Kapuzinerkloster с 14 гостиничными номерами сообщила, что водители, работающие на конференции, забронировали два-три номера.
"Но они все равно были бы забронированы, сейчас сезон", - пояснила она.
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
СМИ: в Швейцарии считают приглашение России на конференцию бесполезным
5 июня, 15:53
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Эксперт оценил влияние предложений Путина на конференцию в Швейцарии
Вчера, 15:15
 
Коммерческая недвижимостьУкраинаШвейцарияРоссияДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
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