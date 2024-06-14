https://ria.ru/20240614/shoygu-1952829879.html
Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию
Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию - РИА Новости, 14.06.2024
Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию
На армию, силовые структуры и население России идет очень массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:00
2024-06-14T12:00
2024-06-14T12:00
безопасность
россия
астрахань
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353531_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_2c15e250de8c19a640e5aac91d01ac21.jpg
АСТРАХАНЬ, 14 июн - РИА Новости. На армию, силовые структуры и население России идет очень массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Сегодня мы обсудим все, что связано с информационной безопасностью в условиях специальной военной операции, в условиях, когда идет очень и очень массированная, хорошо выверенная, хорошо оплаченная атака по всем направлениям - это касается и интернета, и телевидения, и в целом всех рычагов влияния - информационного, информационно-технологического влияния, как на Вооруженные силы, силовые структуры, так и, безусловно, на население нашей страны. Там много аспектов", - сказал Шойгу, выступая в Астрахани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЮФО.
https://ria.ru/20240611/shoygu-1952172940.html
россия
астрахань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353531_0:0:2728:2046_1920x0_80_0_0_ef7fd4ef5207ca9dc23aade98d0d49e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, астрахань, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Астрахань, Сергей Шойгу
Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию
Шойгу: на армию, силовые структуры и население России идет информационная атака