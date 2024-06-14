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Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию - РИА Новости, 14.06.2024
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12:00 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/shoygu-1952829879.html
Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию
Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию - РИА Новости, 14.06.2024
Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию
На армию, силовые структуры и население России идет очень массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:00
2024-06-14T12:00
безопасность
россия
астрахань
сергей шойгу
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АСТРАХАНЬ, 14 июн - РИА Новости. На армию, силовые структуры и население России идет очень массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Сегодня мы обсудим все, что связано с информационной безопасностью в условиях специальной военной операции, в условиях, когда идет очень и очень массированная, хорошо выверенная, хорошо оплаченная атака по всем направлениям - это касается и интернета, и телевидения, и в целом всех рычагов влияния - информационного, информационно-технологического влияния, как на Вооруженные силы, силовые структуры, так и, безусловно, на население нашей страны. Там много аспектов", - сказал Шойгу, выступая в Астрахани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЮФО.
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безопасность, россия, астрахань, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Астрахань, Сергей Шойгу
Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию

Шойгу: на армию, силовые структуры и население России идет информационная атака

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АСТРАХАНЬ, 14 июн - РИА Новости. На армию, силовые структуры и население России идет очень массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня мы обсудим все, что связано с информационной безопасностью в условиях специальной военной операции, в условиях, когда идет очень и очень массированная, хорошо выверенная, хорошо оплаченная атака по всем направлениям - это касается и интернета, и телевидения, и в целом всех рычагов влияния - информационного, информационно-технологического влияния, как на Вооруженные силы, силовые структуры, так и, безусловно, на население нашей страны. Там много аспектов", - сказал Шойгу, выступая в Астрахани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЮФО.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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БезопасностьРоссияАстраханьСергей Шойгу
 
 
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