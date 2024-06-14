https://ria.ru/20240614/shoygu-1952829879.html

Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию

Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию - РИА Новости, 14.06.2024

Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию

На армию, силовые структуры и население России идет очень массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:00

2024-06-14T12:00

2024-06-14T12:00

безопасность

россия

астрахань

сергей шойгу

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АСТРАХАНЬ, 14 июн - РИА Новости. На армию, силовые структуры и население России идет очень массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Сегодня мы обсудим все, что связано с информационной безопасностью в условиях специальной военной операции, в условиях, когда идет очень и очень массированная, хорошо выверенная, хорошо оплаченная атака по всем направлениям - это касается и интернета, и телевидения, и в целом всех рычагов влияния - информационного, информационно-технологического влияния, как на Вооруженные силы, силовые структуры, так и, безусловно, на население нашей страны. Там много аспектов", - сказал Шойгу, выступая в Астрахани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЮФО.

https://ria.ru/20240611/shoygu-1952172940.html

россия

астрахань

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безопасность, россия, астрахань, сергей шойгу