https://ria.ru/20240614/saybel-1953007630.html

Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля

Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля - РИА Новости, 14.06.2024

Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой РЖД Олегом Белозеровым дальнейшую работу Героя России Владимира Сайбеля. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:42

2024-06-14T19:42

2024-06-14T19:42

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

олег белозеров

ржд

общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой РЖД Олегом Белозеровым дальнейшую работу Героя России Владимира Сайбеля. На встрече президента с участниками программы "Время героев" Сайбель рассказал, что в июле 2023 года во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации получил тяжелое ранение и потерял руку и ногу, и остался жив благодаря тому, что его подчиненные оказали ему первую помощь. После ранения Сайбель принял решение вернуться на свою прежнюю работу - в РЖД. На вопрос президента в ходе встречи он ответил, что сейчас работает заместителем начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, по кадрам и социальным вопросам и живет в Новосибирске. "Надо с Олегом Валентиновичем поговорить. По-моему засиделись там", - сказал Путин и поблагодарил участника. Президент отметил, что критическая ситуация, произошедшая с Сайбелем, когда подчиненные спасали его жизнь, - с одной стороны трагедия, но с другой стороны, по его словам, сегодня одной из важнейших преимуществ для каждого является умение работать в команде. "И вот вы, когда прошли такие испытания, вы уж точно знаете, что такое команда", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, олег белозеров, ржд, общество