https://ria.ru/20240614/saybel-1953007630.html
Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля
Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля - РИА Новости, 14.06.2024
Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой РЖД Олегом Белозеровым дальнейшую работу Героя России Владимира Сайбеля. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:42
2024-06-14T19:42
2024-06-14T19:42
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
олег белозеров
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1953006920_0:123:525:418_1920x0_80_0_0_133668347f32ff8c371ff1230a4c9ef0.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой РЖД Олегом Белозеровым дальнейшую работу Героя России Владимира Сайбеля. На встрече президента с участниками программы "Время героев" Сайбель рассказал, что в июле 2023 года во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации получил тяжелое ранение и потерял руку и ногу, и остался жив благодаря тому, что его подчиненные оказали ему первую помощь. После ранения Сайбель принял решение вернуться на свою прежнюю работу - в РЖД. На вопрос президента в ходе встречи он ответил, что сейчас работает заместителем начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, по кадрам и социальным вопросам и живет в Новосибирске. "Надо с Олегом Валентиновичем поговорить. По-моему засиделись там", - сказал Путин и поблагодарил участника. Президент отметил, что критическая ситуация, произошедшая с Сайбелем, когда подчиненные спасали его жизнь, - с одной стороны трагедия, но с другой стороны, по его словам, сегодня одной из важнейших преимуществ для каждого является умение работать в команде. "И вот вы, когда прошли такие испытания, вы уж точно знаете, что такое команда", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
https://ria.ru/20240312/programma-1932554674.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1953006920_0:118:525:512_1920x0_80_0_0_df2ec33818df4cb25ad7283dadee41eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, олег белозеров, ржд, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Олег Белозеров, РЖД, Общество
Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля
Путин обсудит с Белозеровым дальнейшую работу раненного на СВО Героя РФ Сайбеля
СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой РЖД Олегом Белозеровым дальнейшую работу Героя России Владимира Сайбеля.
На встрече президента с участниками программы "Время героев" Сайбель рассказал, что в июле 2023 года во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации получил тяжелое ранение и потерял руку и ногу, и остался жив благодаря тому, что его подчиненные оказали ему первую помощь. После ранения Сайбель принял решение вернуться на свою прежнюю работу - в РЖД. На вопрос президента в ходе встречи он ответил, что сейчас работает заместителем начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, по кадрам и социальным вопросам и живет в Новосибирске
.
"Надо с Олегом Валентиновичем поговорить. По-моему засиделись там", - сказал Путин и поблагодарил участника.
Президент отметил, что критическая ситуация, произошедшая с Сайбелем, когда подчиненные спасали его жизнь, - с одной стороны трагедия, но с другой стороны, по его словам, сегодня одной из важнейших преимуществ для каждого является умение работать в команде.
"И вот вы, когда прошли такие испытания, вы уж точно знаете, что такое команда", - добавил Путин.