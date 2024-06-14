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Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/saybel-1953007630.html
Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля
Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля - РИА Новости, 14.06.2024
Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой РЖД Олегом Белозеровым дальнейшую работу Героя России Владимира Сайбеля. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:42
2024-06-14T19:42
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
олег белозеров
ржд
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой РЖД Олегом Белозеровым дальнейшую работу Героя России Владимира Сайбеля. На встрече президента с участниками программы "Время героев" Сайбель рассказал, что в июле 2023 года во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации получил тяжелое ранение и потерял руку и ногу, и остался жив благодаря тому, что его подчиненные оказали ему первую помощь. После ранения Сайбель принял решение вернуться на свою прежнюю работу - в РЖД. На вопрос президента в ходе встречи он ответил, что сейчас работает заместителем начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, по кадрам и социальным вопросам и живет в Новосибирске. "Надо с Олегом Валентиновичем поговорить. По-моему засиделись там", - сказал Путин и поблагодарил участника. Президент отметил, что критическая ситуация, произошедшая с Сайбелем, когда подчиненные спасали его жизнь, - с одной стороны трагедия, но с другой стороны, по его словам, сегодня одной из важнейших преимуществ для каждого является умение работать в команде. "И вот вы, когда прошли такие испытания, вы уж точно знаете, что такое команда", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
https://ria.ru/20240312/programma-1932554674.html
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россия, владимир путин, олег белозеров, ржд, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Олег Белозеров, РЖД, Общество
Путин пообещал обсудить с главой РЖД дальнейшую работу Героя России Сайбеля

Путин обсудит с Белозеровым дальнейшую работу раненного на СВО Героя РФ Сайбеля

© СоцсетиГерой России Владимир Сайбель
Герой России Владимир Сайбель
© Соцсети
Герой России Владимир Сайбель. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой РЖД Олегом Белозеровым дальнейшую работу Героя России Владимира Сайбеля.
На встрече президента с участниками программы "Время героев" Сайбель рассказал, что в июле 2023 года во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации получил тяжелое ранение и потерял руку и ногу, и остался жив благодаря тому, что его подчиненные оказали ему первую помощь. После ранения Сайбель принял решение вернуться на свою прежнюю работу - в РЖД. На вопрос президента в ходе встречи он ответил, что сейчас работает заместителем начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, по кадрам и социальным вопросам и живет в Новосибирске.
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"Надо с Олегом Валентиновичем поговорить. По-моему засиделись там", - сказал Путин и поблагодарил участника.
Президент отметил, что критическая ситуация, произошедшая с Сайбелем, когда подчиненные спасали его жизнь, - с одной стороны трагедия, но с другой стороны, по его словам, сегодня одной из важнейших преимуществ для каждого является умение работать в команде.
"И вот вы, когда прошли такие испытания, вы уж точно знаете, что такое команда", - добавил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОлег БелозеровРЖДОбщество
 
 
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