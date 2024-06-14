Рейтинг@Mail.ru
Посол в Канаде пообещал ответ на новые санкции - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 14.06.2024 (обновлено: 01:47 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952748724.html
Посол в Канаде пообещал ответ на новые санкции
Посол в Канаде пообещал ответ на новые санкции - РИА Новости, 14.06.2024
Посол в Канаде пообещал ответ на новые санкции
Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия ответит на новые санкции. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T01:18
2024-06-14T01:47
канада
россия
олег степанов
владислав третьяк
новороссийское морское пароходство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928898456_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6faa9b76737d5c3488e91a316141b2e0.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия ответит на новые санкции. "Все это абсурдно и не может вызывать ничего, кроме улыбки, ответные меры по принципу взаимности последуют", - заявил Степанов РИА Новости. Как заявил высокопоставленный дипломат, новые санкции Канады - "это очередной жест отчаяния и признак международного бессилия официальной Оттавы". Он отметил, что советского хоккеиста Владислава Третьяка поместили под санкции по второму кругу, хотя в Канаде почитают его как легенду, это действие свидетельствует о "горечи и гневе" правительства страны. "Лицемерие канадских властей очевидно: лишь на словах они привержены демократии и фундаментальным свободам, включая свободу слова и прессы, но на деле они нарушают, не краснея, эти принципы, пытаясь ввести санкции против российских СМИ", - добавил посол. Власти Канады в четверг расширили рестрикции в отношении России, включив в санкционный список ряд физических и юридических лиц, включая СМИ. Под санкции попали ряд юридических лиц, включая авиакомпанию "Победа", Новороссийское морское пароходство, АО "Электроавтоматика" и ряд других. Также санкции канадского МИД затронули ряд СМИ, включая "Российскую газету", телеканалы "Санкт-Петербург", "Таврия" и "Мариуполь-24". Помимо этого, Канада повторно внесла в санкционный список знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка, уточнив его дату рождения. При этом легенда советского хоккея в феврале 2023 года уже попадал под рестрикции этой страны.
https://ria.ru/20240614/miroustroystvo-1952746002.html
https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908774326.html
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928898456_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_cd60ee204541716b5f8b85996ade58aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, россия, олег степанов, владислав третьяк, новороссийское морское пароходство
Канада, Россия, Олег Степанов, Владислав Третьяк, Новороссийское морское пароходство
Посол в Канаде пообещал ответ на новые санкции

Посол РФ в Канаде Степанов: Москва ответит на новые санкции

CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег СтепановПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия ответит на новые санкции.
"Все это абсурдно и не может вызывать ничего, кроме улыбки, ответные меры по принципу взаимности последуют", - заявил Степанов РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям
00:37
Как заявил высокопоставленный дипломат, новые санкции Канады - "это очередной жест отчаяния и признак международного бессилия официальной Оттавы". Он отметил, что советского хоккеиста Владислава Третьяка поместили под санкции по второму кругу, хотя в Канаде почитают его как легенду, это действие свидетельствует о "горечи и гневе" правительства страны.
"Лицемерие канадских властей очевидно: лишь на словах они привержены демократии и фундаментальным свободам, включая свободу слова и прессы, но на деле они нарушают, не краснея, эти принципы, пытаясь ввести санкции против российских СМИ", - добавил посол.
Власти Канады в четверг расширили рестрикции в отношении России, включив в санкционный список ряд физических и юридических лиц, включая СМИ. Под санкции попали ряд юридических лиц, включая авиакомпанию "Победа", Новороссийское морское пароходство, АО "Электроавтоматика" и ряд других.
Также санкции канадского МИД затронули ряд СМИ, включая "Российскую газету", телеканалы "Санкт-Петербург", "Таврия" и "Мариуполь-24".
Помимо этого, Канада повторно внесла в санкционный список знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка, уточнив его дату рождения. При этом легенда советского хоккея в феврале 2023 года уже попадал под рестрикции этой страны.
Флаг Канады на фоне Ванкувера - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Канада расширила антироссийский санкционный список
10 ноября 2023, 20:20
 
КанадаРоссияОлег СтепановВладислав ТретьякНовороссийское морское пароходство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала