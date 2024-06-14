https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952748724.html

Посол в Канаде пообещал ответ на новые санкции

Посол в Канаде пообещал ответ на новые санкции - РИА Новости, 14.06.2024

Посол в Канаде пообещал ответ на новые санкции

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия ответит на новые санкции. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T01:18

2024-06-14T01:18

2024-06-14T01:47

канада

россия

олег степанов

владислав третьяк

новороссийское морское пароходство

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия ответит на новые санкции. "Все это абсурдно и не может вызывать ничего, кроме улыбки, ответные меры по принципу взаимности последуют", - заявил Степанов РИА Новости. Как заявил высокопоставленный дипломат, новые санкции Канады - "это очередной жест отчаяния и признак международного бессилия официальной Оттавы". Он отметил, что советского хоккеиста Владислава Третьяка поместили под санкции по второму кругу, хотя в Канаде почитают его как легенду, это действие свидетельствует о "горечи и гневе" правительства страны. "Лицемерие канадских властей очевидно: лишь на словах они привержены демократии и фундаментальным свободам, включая свободу слова и прессы, но на деле они нарушают, не краснея, эти принципы, пытаясь ввести санкции против российских СМИ", - добавил посол. Власти Канады в четверг расширили рестрикции в отношении России, включив в санкционный список ряд физических и юридических лиц, включая СМИ. Под санкции попали ряд юридических лиц, включая авиакомпанию "Победа", Новороссийское морское пароходство, АО "Электроавтоматика" и ряд других. Также санкции канадского МИД затронули ряд СМИ, включая "Российскую газету", телеканалы "Санкт-Петербург", "Таврия" и "Мариуполь-24". Помимо этого, Канада повторно внесла в санкционный список знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка, уточнив его дату рождения. При этом легенда советского хоккея в феврале 2023 года уже попадал под рестрикции этой страны.

https://ria.ru/20240614/miroustroystvo-1952746002.html

https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908774326.html

канада

россия

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канада, россия, олег степанов, владислав третьяк, новороссийское морское пароходство