https://ria.ru/20240614/ritter-1952971375.html

Путин поставил Запад перед дилеммой, заявил Риттер

Путин поставил Запад перед дилеммой, заявил Риттер - РИА Новости, 14.06.2024

Путин поставил Запад перед дилеммой, заявил Риттер

Президент РФ Владимир Путин, озвучив предложения об урегулировании конфликта на Украине, дает Западу еще один шанс заключить мир на взаимовыгодных условиях,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:36

2024-06-14T17:36

2024-06-14T17:38

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, озвучив предложения об урегулировании конфликта на Украине, дает Западу еще один шанс заключить мир на взаимовыгодных условиях, сказал РИА Новости экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Россия дает Западу еще один шанс принять мир на взаимовыгодных условиях. Остается надеяться, что в этот раз никакой (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон не прилетит в Киев, чтобы сказать Владимиру Зеленскому выйти из переговоров, отвергнуть мир", - сказал Риттер, вспомнив историю весны 2022 года, когда российско-украинские переговоры в Стамбуле оказались, как считается, сорваны из-за вмешательства западных лидеров. Новые предложения он назвал "блестящим ходом" Путина, который таким образом изменил повестку и организуемого украинцами международного форума в Швейцарии, и юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. "Мяч сейчас на стороны Запада... Посмотрим, как отреагирует Запад. Мирная конференция в Швейцарии, которая изначально была обречена на неудачу, теперь... будет обсуждать российскую мирную инициативу вместо нереалистичных ожиданий Зеленского, что Россия покинет новые территории", - сказал Риттер. "Саммит НАТО будет не о том, как нам расширяться и укрупняться. Он будет о том, как быть с российским мирным предложением. Это ставит Запад перед дилеммой – именно там, где его хочет видеть Россия", - добавил он. По мнению Риттера, если российский план будет принят на Западе, а потом на Украине, это станет "концом" Зеленского, который связал себя "неразумными и нереалистичными требованиями". Западу же предстоит решить, хотят ли там тратить сотни миллиардов долларов на "военную модернизацию и реорганизацию", которая мыслится как ответ на несуществующие угрозы со стороны России, сказал аналитик. Если инициатива будет отвергнута, то, как говорит Риттер, будущие требования будут совершенно иными.

https://ria.ru/20240614/putin-1952924718.html

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952958613.html

https://ria.ru/20240614/lavrov-1952900495.html

https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html

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россия, украина, киев, скотт риттер, владимир путин, владимир зеленский, нато