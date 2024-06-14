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Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим - РИА Новости, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
Владимир Путин во время своего выступления на встрече с руководством МИД неожиданно для всех озвучил предложение по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:28
2024-06-14T16:28
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
россия
луганская народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
g7
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Владимир Путин во время своего выступления на встрече с руководством МИД неожиданно для всех озвучил предложение по урегулированию украинского конфликта.Условия просты: вывод всех подразделений ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, фиксация нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Президент отдельно отметил, что речь идет о тех границах новых регионов, в которых они существовали на момент образования Украины.Помимо этого, урегулирование предусматривает отмену всех антироссийских санкций. Однако, как указал президент, приказ из Кремля о прекращении огня и начале переговоров последует сразу после вывода украинских войск с территории России. После этого уже можно будет заняться обсуждением остальных вопросов. При этом он подчеркнул, что это не предложение перемирия, а возможность полностью завершить конфликт.Время для подобного заявления выбрано очень удачно — в разгаре саммит G7, где собрались ключевые спонсоры украинского режима, мнение которых имеет реальный вес при поиске решений для сложившегося кризиса. Да и пресловутый "мирный саммит" в Швейцарии начинается завтра — хотя его реальная польза для будущего переговорного процесса барахтается на уровне статистической погрешности.Может показаться, что по сравнению с тем же стамбульским проектом, на который ссылается российский лидер, изменения незначительные. Но это далеко от истины. Главное, что необходимо понимать, оценивая эти предложения Кремля, — Путин исходит не только из нынешней ситуации в отношениях России с Украиной и Западом. Он учитывает весь контекст происходящего — и для всех было бы хорошо, если бы и европейские лидеры, и американский "дипстейт" тоже вспомнили этот небесполезный навык.К радости Запада, контекст довольно простой. Относительно нейтральная Украина включала в себя еще Крым. Его она лишилась после неконституционного переворота, организованного Вашингтоном и Брюсселем. ДНР и ЛНР Украина потеряла в результате развязанной киевским режимом войны. А когда Зеленский отказался выполнять Минские соглашения — распрощаться пришлось с еще двумя регионами.Очевидная цепочка событий демонстрирует определенную тенденцию: чем более антироссийской становится украинская политика, тем меньше становится сама Украина. И сейчас Путин предложил Киеву и Западу "остановиться на достигнутом", пока от Украины хоть что-то остается.Дело в том, что ни непрекращающиеся волны мобилизации, постепенно вымывающие украинское население, ни поставки вооружений с Запада, ни его же финансовая "паллиативная" помощь киевскому режиму, как оказалось, неспособны изменить положение на поле боя. Военное поражение украинского режима — вопрос времени и ресурсов. И решает этот вопрос только Кремль. Именно Россия определяет, где для нее проходит наиболее сбалансированная линия издержек и скорости, с которой Украина проигрывает эту войну. Об этом Путин говорил еще на ПМЭФ.Судя по первой реакции, — пока успел высказаться только генсек НАТО Йенс Столтенберг — Запад не склонен соглашаться на российские предложения. Хотя время подумать у Вашингтона и его союзников есть — киевский режим щедро платит за него жизнями украинцев.Предложение Путина действительно можно расценивать как ультиматум. Он предлагает Западу выбор между плохим (согласиться с российской позицией) и катастрофическим (отвергнуть условия Москвы). Но даже этот ультиматум конструктивнее и жизнеспособнее, нежели "украинская мирная инициатива". Как в одном известном фильме, российский лидер протягивает "партнерам" две пилюли. Синяя — позволит и дальше жить в искусственной матрице ожидания "победы на поле боя" и "выхода к границам 1991-го". Красная — поможет принять суровую реальность. И станет первым шагом на пути к перезагрузке системы международных отношений, которая в этом остро нуждается.В противном случае Россия перезагрузит ее принудительно.
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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Давид Нармания
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аналитика, украина, россия, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, g7, нато, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, G7, НАТО, Йенс Столтенберг

Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Владимир Путин во время своего выступления на встрече с руководством МИД неожиданно для всех озвучил предложение по урегулированию украинского конфликта.
Условия просты: вывод всех подразделений ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, фиксация нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Президент отдельно отметил, что речь идет о тех границах новых регионов, в которых они существовали на момент образования Украины.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу
Вчера, 15:27
Помимо этого, урегулирование предусматривает отмену всех антироссийских санкций. Однако, как указал президент, приказ из Кремля о прекращении огня и начале переговоров последует сразу после вывода украинских войск с территории России. После этого уже можно будет заняться обсуждением остальных вопросов. При этом он подчеркнул, что это не предложение перемирия, а возможность полностью завершить конфликт.
Время для подобного заявления выбрано очень удачно — в разгаре саммит G7, где собрались ключевые спонсоры украинского режима, мнение которых имеет реальный вес при поиске решений для сложившегося кризиса. Да и пресловутый "мирный саммит" в Швейцарии начинается завтра — хотя его реальная польза для будущего переговорного процесса барахтается на уровне статистической погрешности.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Киеве ответили на мирное предложение Путина
Вчера, 15:47
Может показаться, что по сравнению с тем же стамбульским проектом, на который ссылается российский лидер, изменения незначительные. Но это далеко от истины. Главное, что необходимо понимать, оценивая эти предложения Кремля, — Путин исходит не только из нынешней ситуации в отношениях России с Украиной и Западом. Он учитывает весь контекст происходящего — и для всех было бы хорошо, если бы и европейские лидеры, и американский "дипстейт" тоже вспомнили этот небесполезный навык.
К радости Запада, контекст довольно простой. Относительно нейтральная Украина включала в себя еще Крым. Его она лишилась после неконституционного переворота, организованного Вашингтоном и Брюсселем. ДНР и ЛНР Украина потеряла в результате развязанной киевским режимом войны. А когда Зеленский отказался выполнять Минские соглашения — распрощаться пришлось с еще двумя регионами.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина мирным
Вчера, 15:31
Очевидная цепочка событий демонстрирует определенную тенденцию: чем более антироссийской становится украинская политика, тем меньше становится сама Украина. И сейчас Путин предложил Киеву и Западу "остановиться на достигнутом", пока от Украины хоть что-то остается.
Дело в том, что ни непрекращающиеся волны мобилизации, постепенно вымывающие украинское население, ни поставки вооружений с Запада, ни его же финансовая "паллиативная" помощь киевскому режиму, как оказалось, неспособны изменить положение на поле боя. Военное поражение украинского режима — вопрос времени и ресурсов. И решает этот вопрос только Кремль. Именно Россия определяет, где для нее проходит наиболее сбалансированная линия издержек и скорости, с которой Украина проигрывает эту войну. Об этом Путин говорил еще на ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине
Вчера, 14:27
Судя по первой реакции, — пока успел высказаться только генсек НАТО Йенс Столтенберг — Запад не склонен соглашаться на российские предложения. Хотя время подумать у Вашингтона и его союзников есть — киевский режим щедро платит за него жизнями украинцев.
Предложение Путина действительно можно расценивать как ультиматум. Он предлагает Западу выбор между плохим (согласиться с российской позицией) и катастрофическим (отвергнуть условия Москвы). Но даже этот ультиматум конструктивнее и жизнеспособнее, нежели "украинская мирная инициатива". Как в одном известном фильме, российский лидер протягивает "партнерам" две пилюли. Синяя — позволит и дальше жить в искусственной матрице ожидания "победы на поле боя" и "выхода к границам 1991-го". Красная — поможет принять суровую реальность. И станет первым шагом на пути к перезагрузке системы международных отношений, которая в этом остро нуждается.
В противном случае Россия перезагрузит ее принудительно.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныG7НАТОЙенс Столтенберг
 
 
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