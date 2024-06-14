https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим

Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим - РИА Новости, 14.06.2024

Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим

Владимир Путин во время своего выступления на встрече с руководством МИД неожиданно для всех озвучил предложение по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:28

2024-06-14T16:28

2024-06-14T16:28

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

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владимир путин

вооруженные силы украины

g7

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Владимир Путин во время своего выступления на встрече с руководством МИД неожиданно для всех озвучил предложение по урегулированию украинского конфликта.Условия просты: вывод всех подразделений ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, фиксация нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Президент отдельно отметил, что речь идет о тех границах новых регионов, в которых они существовали на момент образования Украины.Помимо этого, урегулирование предусматривает отмену всех антироссийских санкций. Однако, как указал президент, приказ из Кремля о прекращении огня и начале переговоров последует сразу после вывода украинских войск с территории России. После этого уже можно будет заняться обсуждением остальных вопросов. При этом он подчеркнул, что это не предложение перемирия, а возможность полностью завершить конфликт.Время для подобного заявления выбрано очень удачно — в разгаре саммит G7, где собрались ключевые спонсоры украинского режима, мнение которых имеет реальный вес при поиске решений для сложившегося кризиса. Да и пресловутый "мирный саммит" в Швейцарии начинается завтра — хотя его реальная польза для будущего переговорного процесса барахтается на уровне статистической погрешности.Может показаться, что по сравнению с тем же стамбульским проектом, на который ссылается российский лидер, изменения незначительные. Но это далеко от истины. Главное, что необходимо понимать, оценивая эти предложения Кремля, — Путин исходит не только из нынешней ситуации в отношениях России с Украиной и Западом. Он учитывает весь контекст происходящего — и для всех было бы хорошо, если бы и европейские лидеры, и американский "дипстейт" тоже вспомнили этот небесполезный навык.К радости Запада, контекст довольно простой. Относительно нейтральная Украина включала в себя еще Крым. Его она лишилась после неконституционного переворота, организованного Вашингтоном и Брюсселем. ДНР и ЛНР Украина потеряла в результате развязанной киевским режимом войны. А когда Зеленский отказался выполнять Минские соглашения — распрощаться пришлось с еще двумя регионами.Очевидная цепочка событий демонстрирует определенную тенденцию: чем более антироссийской становится украинская политика, тем меньше становится сама Украина. И сейчас Путин предложил Киеву и Западу "остановиться на достигнутом", пока от Украины хоть что-то остается.Дело в том, что ни непрекращающиеся волны мобилизации, постепенно вымывающие украинское население, ни поставки вооружений с Запада, ни его же финансовая "паллиативная" помощь киевскому режиму, как оказалось, неспособны изменить положение на поле боя. Военное поражение украинского режима — вопрос времени и ресурсов. И решает этот вопрос только Кремль. Именно Россия определяет, где для нее проходит наиболее сбалансированная линия издержек и скорости, с которой Украина проигрывает эту войну. Об этом Путин говорил еще на ПМЭФ.Судя по первой реакции, — пока успел высказаться только генсек НАТО Йенс Столтенберг — Запад не склонен соглашаться на российские предложения. Хотя время подумать у Вашингтона и его союзников есть — киевский режим щедро платит за него жизнями украинцев.Предложение Путина действительно можно расценивать как ультиматум. Он предлагает Западу выбор между плохим (согласиться с российской позицией) и катастрофическим (отвергнуть условия Москвы). Но даже этот ультиматум конструктивнее и жизнеспособнее, нежели "украинская мирная инициатива". Как в одном известном фильме, российский лидер протягивает "партнерам" две пилюли. Синяя — позволит и дальше жить в искусственной матрице ожидания "победы на поле боя" и "выхода к границам 1991-го". Красная — поможет принять суровую реальность. И станет первым шагом на пути к перезагрузке системы международных отношений, которая в этом остро нуждается.В противном случае Россия перезагрузит ее принудительно.

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

https://ria.ru/20240614/predlozhenie-1952934259.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952926584.html

https://ria.ru/20240614/lavrov-1952900495.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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аналитика, украина, россия, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, g7, нато, йенс столтенберг