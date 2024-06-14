https://ria.ru/20240614/putin-1952926584.html

Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина мирным

Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина мирным - РИА Новости, 14.06.2024

Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина мирным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение российского президента Владимира Путина по Украине мирным, страны альянса продолжат оказывать... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:31

2024-06-14T15:31

2024-06-14T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

нато

украина

россия

владимир путин

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение российского президента Владимира Путина по Украине мирным, страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву."Не Украина должна выводить войска с украинской территории, а Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины. Это предложение означает, что Россия имеет право на оккупацию еще большей территории Украины… Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей… То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию", - сказал Столтенберг.Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, украина, россия, владимир путин, йенс столтенберг