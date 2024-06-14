Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина мирным
Столтенберг: НАТО продолжит поддержку Украины, несмотря на предложение Путина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение российского президента Владимира Путина по Украине мирным, страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.
"Не Украина должна выводить войска с украинской территории, а Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины. Это предложение означает, что Россия имеет право на оккупацию еще большей территории Украины… Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей… То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию", - сказал Столтенберг.
Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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