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Путин рассказал, чего ждать от конференции в Швейцарии - РИА Новости, 14.06.2024
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13:35 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1952872613.html
Путин рассказал, чего ждать от конференции в Швейцарии
Путин рассказал, чего ждать от конференции в Швейцарии - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал, чего ждать от конференции в Швейцарии
Президент РФ Владимир Путин ожидает, что на конференции в Швейцарии диалог сведется к общим разговорам демагогического характера и обвинениям России. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:35
2024-06-14T13:35
швейцария
россия
украина
джо байден
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что на конференции в Швейцарии диалог сведется к общим разговорам демагогического характера и обвинениям России."Уже сейчас можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции."Нас на встречу в Швейцарию, как вы знаете, естественно, не пригласили, ведь это по сути не переговоры, а стремление группы стран и дальше продавливать свою линию, решать вопросы, которые прямо затрагивают наши интересы и безопасность, по своему усмотрению", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Москва в любом случае не будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
https://ria.ru/20240614/putin-1952871131.html
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швейцария, россия, украина, джо байден, си цзиньпин, владимир путин
Швейцария, Россия, Украина, Джо Байден, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин рассказал, чего ждать от конференции в Швейцарии

Путин: на конференции в Швейцарии диалог сведется к демагогии и обвинениям РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что на конференции в Швейцарии диалог сведется к общим разговорам демагогического характера и обвинениям России.
"Уже сейчас можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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13:32
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
"Нас на встречу в Швейцарию, как вы знаете, естественно, не пригласили, ведь это по сути не переговоры, а стремление группы стран и дальше продавливать свою линию, решать вопросы, которые прямо затрагивают наши интересы и безопасность, по своему усмотрению", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Москва в любом случае не будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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13:22
 
ШвейцарияРоссияУкраинаДжо БайденСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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