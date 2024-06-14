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Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования - РИА Новости, 14.06.2024
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13:22 14.06.2024 (обновлено: 14:56 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952867209.html
Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования
Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования - РИА Новости, 14.06.2024
Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования
Для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:22
2024-06-14T14:56
украина
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.&quot;Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно&quot;, — сказал президент.Такие условия он назвал "очень простыми".При этом Путин отдельно обратил внимание, что ВСУ нужно вывести со всей территории новых регионов "в пределах тех административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину".Также российский лидер указал, что для мирного урегулирования необходимо зафиксировать нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, требуется ее демилитаризация и денацификация. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция России, с которой к тому же "все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году".Путин отметил, что при урегулировании конфликта необходимо в полной мере обеспечить права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине и признать новые территориальные реалии — статус Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. &quot;В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей&quot;, — указал глава государства.Также урегулирование конфликта предполагает и отмену всех введенных Западом антироссийских санкций, добавил Путин.&quot;Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого, например, &lt;...&gt; хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении&quot;.Глава государства отметил, что Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то это станет их политической и моральной ответственностью за продолжение кровопролития.Такое решение приведет и к ухудшению положения украинских властей, добавил Путин.&quot;Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться — не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими&quot;, — заключил он.Это уже не первая попытка Москвы урегулировать конфликт дипломатическим путем. Так, после начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.Как признался позднее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но в итоге Киев отказался от урегулирования, так как бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон сказал украинским властям ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине
Заявление Путина с подробностями предложения по поводу мирного урегулирования на Украине.
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Путин о российских условиях для начала переговоров с Киевом
Заявление Путина о российских условиях для начала переговоров с Киевом.
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украина, россия
Украина, Россия
Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования

Путин: Россия прекратит огонь, как только ВСУ начнут выводить из новых регионов

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.
«

"Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно", — сказал президент.

Такие условия он назвал "очень простыми".
При этом Путин отдельно обратил внимание, что ВСУ нужно вывести со всей территории новых регионов "в пределах тех административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину".
Также российский лидер указал, что для мирного урегулирования необходимо зафиксировать нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, требуется ее демилитаризация и денацификация. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция России, с которой к тому же "все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году".
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Путин отметил, что при урегулировании конфликта необходимо в полной мере обеспечить права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине и признать новые территориальные реалии — статус Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации.
«

"В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей", — указал глава государства.

Также урегулирование конфликта предполагает и отмену всех введенных Западом антироссийских санкций, добавил Путин.
«

"Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого, например, <...> хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Владимир Путин
Глава государства отметил, что Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то это станет их политической и моральной ответственностью за продолжение кровопролития.
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Такое решение приведет и к ухудшению положения украинских властей, добавил Путин.
«

"Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться — не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими", — заключил он.

Это уже не первая попытка Москвы урегулировать конфликт дипломатическим путем. Так, после начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции.
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В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Как признался позднее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но в итоге Киев отказался от урегулирования, так как бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон сказал украинским властям ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
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