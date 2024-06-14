https://ria.ru/20240614/putin-1952867209.html

Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования

Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования - РИА Новости, 14.06.2024

Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования

Для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:22

2024-06-14T13:22

2024-06-14T14:56

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952879453_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db2a607c83ed439faa419ab93b8da619.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД."Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно", — сказал президент.Такие условия он назвал "очень простыми".При этом Путин отдельно обратил внимание, что ВСУ нужно вывести со всей территории новых регионов "в пределах тех административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину".Также российский лидер указал, что для мирного урегулирования необходимо зафиксировать нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, требуется ее демилитаризация и денацификация. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция России, с которой к тому же "все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году".Путин отметил, что при урегулировании конфликта необходимо в полной мере обеспечить права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине и признать новые территориальные реалии — статус Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. "В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей", — указал глава государства.Также урегулирование конфликта предполагает и отмену всех введенных Западом антироссийских санкций, добавил Путин."Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого, например, <...> хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении".Глава государства отметил, что Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то это станет их политической и моральной ответственностью за продолжение кровопролития.Такое решение приведет и к ухудшению положения украинских властей, добавил Путин."Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться — не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими", — заключил он.Это уже не первая попытка Москвы урегулировать конфликт дипломатическим путем. Так, после начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.Как признался позднее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но в итоге Киев отказался от урегулирования, так как бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон сказал украинским властям ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952217480.html

https://ria.ru/20240614/kiev-1952857166.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине Заявление Путина с подробностями предложения по поводу мирного урегулирования на Украине. 2024-06-14T13:22 true PT2M42S

Путин о российских условиях для начала переговоров с Киевом Заявление Путина о российских условиях для начала переговоров с Киевом. 2024-06-14T13:22 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия