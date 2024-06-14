https://ria.ru/20240614/profitsit-1952950516.html

Профицит бюджета Ленобласти в 2023 году составил 41 млрд рублей

Профицит бюджета Ленобласти в 2023 году составил 41 млрд рублей - РИА Новости, 14.06.2024

Профицит бюджета Ленобласти в 2023 году составил 41 млрд рублей

Профицит консолидированного бюджета Ленинградской области в 2023 году составил 41 млрд рублей, а доход впервые составил более 306 млрд рублей, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:29

2024-06-14T16:29

2024-06-14T16:29

ленинградская область

ленинградская область

бюджет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Профицит консолидированного бюджета Ленинградской области в 2023 году составил 41 млрд рублей, а доход впервые составил более 306 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Впервые доход консолидированного бюджета составил 306,1 млрд рублей, расходы 265 млрд рублей и 41 млрд рублей - профицит", - сообщает пресс-служба. Как отметил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области Роман Марков, цифры профицита позволили сформировать необходимые резервы для того, чтобы было спокойно, надежно войти в 2024 год. "Мы прожили уже полгода 2024, не допустили никаких кассовых разрывов, и в целом основные статьи расходов у нас полностью закрыты", – сказал он. Он добавил, что в Ленинградской области сформированы необходимые средства для того, чтобы все предполагаемые расходы очень четко соответствовали доходным источникам. "Наша жизненная позиция — жить по средствам, потому что мы являемся регионом-донором, нам не предоставляют из федерального бюджета дотации, поэтому мы должны рассчитывать только на свои ресурсы", — подчеркнул Марков. Также по итогам прошедшего года в области налоговые и неналоговые доходы выросли в 1,4 раза - на 63,1 млрд рублей. Более всего увеличился налог на прибыль организаций — в 1,7 раза.

https://ria.ru/20231018/lenoblast-1903601649.html

https://ria.ru/20231202/peterburg-1913319664.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, бюджет