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Евраев представил проект по расширению трассы М8 в Ярославской области - РИА Новости, 14.06.2024
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Ярославская область
 
13:47 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/proekt-1952879705.html
Евраев представил проект по расширению трассы М8 в Ярославской области
Евраев представил проект по расширению трассы М8 в Ярославской области - РИА Новости, 14.06.2024
Евраев представил проект по расширению трассы М8 в Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил проект по расширению трассы М8 "Холмогоры" в регионе на форуме "Путешествуй!" в Москве, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:47
2024-06-14T13:47
ярославская область
ярославская область
москва
ярославль
михаил евраев
совет федерации рф
трасса м-8
выставка-форум "россия"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил проект по расширению трассы М8 "Холмогоры" в регионе на форуме "Путешествуй!" в Москве, сообщает областное правительство. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в круглом столе "Транспортная доступность проекта "Золотое кольцо России", который состоялся в рамках российского туристического форума "Путешествуй!" на ВДНХ в Москве. Михаил Евраев представил проект по увеличению количества полос движения с двух до четырех на федеральной автомобильной дороге М8 "Холмогоры". "Трасса М8 имеет огромное значение не только для Ярославской области, но и для других регионов, через которые проходит и которые связывает. Расширение трассы позволит улучшить транспортную доступность, логистику, снизит аварийность и смертность на дорогах, сделает маршрут "Золотое кольцо России" и другие еще удобнее и привлекательнее для туристов", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что инициатива правительства Ярославской области по увеличению числа полос М8 получила поддержку со стороны многих федеральных ведомств. "И мы продолжаем двигаться в направлении ее реализации", - отметил Евраев. По данным областного правительства, протяженность трассы М8 по территории Ярославской области от Москвы до Ярославля составляет 139 километров. Участок протяженностью 65 километров (115-й – 180-й километры), движение на котором сейчас крайне медленное из-за частых пробок и аварий, предлагается расширить до двух полос в каждую сторону. Соответствующая проектно-сметная документация под контролем правительства области на 20-километровый отрезок (115-й – 135-й километры) уже разработана, получено заключение Госэкспертизы. В отношении участка 135-й – 180-й километры Федеральным дорожным агентством завершается разработка проектно-сметной документации. Как сообщалось на мероприятии, министерство транспорта РФ и Федеральное дорожное агентство предварительно подтвердили готовность приступить к выполнению работ по расширению федеральной автомобильной дороги М8 при условии выделения федерального финансирования. Расширение трассы по инициативе правительства области также поддержано Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
https://ria.ru/20231011/rostov-1902133026.html
https://ria.ru/20231104/evraev-1907510321.html
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ярославская область, москва, ярославль, михаил евраев, совет федерации рф, трасса м-8, выставка-форум "россия"
Ярославская область, Ярославская область, Москва, Ярославль, Михаил Евраев, Совет Федерации РФ, Трасса М-8, Выставка-форум "Россия"

Евраев представил проект по расширению трассы М8 в Ярославской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил проект по расширению трассы М8 "Холмогоры" в регионе на форуме "Путешествуй!" в Москве, сообщает областное правительство.
Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в круглом столе "Транспортная доступность проекта "Золотое кольцо России", который состоялся в рамках российского туристического форума "Путешествуй!" на ВДНХ в Москве. Михаил Евраев представил проект по увеличению количества полос движения с двух до четырех на федеральной автомобильной дороге М8 "Холмогоры".
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"Трасса М8 имеет огромное значение не только для Ярославской области, но и для других регионов, через которые проходит и которые связывает. Расширение трассы позволит улучшить транспортную доступность, логистику, снизит аварийность и смертность на дорогах, сделает маршрут "Золотое кольцо России" и другие еще удобнее и привлекательнее для туристов", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что инициатива правительства Ярославской области по увеличению числа полос М8 получила поддержку со стороны многих федеральных ведомств. "И мы продолжаем двигаться в направлении ее реализации", - отметил Евраев.
По данным областного правительства, протяженность трассы М8 по территории Ярославской области от Москвы до Ярославля составляет 139 километров. Участок протяженностью 65 километров (115-й – 180-й километры), движение на котором сейчас крайне медленное из-за частых пробок и аварий, предлагается расширить до двух полос в каждую сторону. Соответствующая проектно-сметная документация под контролем правительства области на 20-километровый отрезок (115-й – 135-й километры) уже разработана, получено заключение Госэкспертизы. В отношении участка 135-й – 180-й километры Федеральным дорожным агентством завершается разработка проектно-сметной документации.
Как сообщалось на мероприятии, министерство транспорта РФ и Федеральное дорожное агентство предварительно подтвердили готовность приступить к выполнению работ по расширению федеральной автомобильной дороги М8 при условии выделения федерального финансирования. Расширение трассы по инициативе правительства области также поддержано Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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Ярославская областьЯрославская областьМоскваЯрославльМихаил ЕвраевСовет Федерации РФТрасса М-8Выставка-форум "Россия"
 
 
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