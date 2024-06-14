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СМИ: США не планируют расширять область применения оружия Киевом - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/primenenie-1952912078.html
СМИ: США не планируют расширять область применения оружия Киевом
СМИ: США не планируют расширять область применения оружия Киевом - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: США не планируют расширять область применения оружия Киевом
США не планируют расширять область применения Киевом американского оружия для ударов по целям внутри РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:55
2024-06-14T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
джо байден
йенс столтенберг
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США не планируют расширять область применения Киевом американского оружия для ударов по целям внутри РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. "Никаких шагов по расширению разрешений для Украины (наносить удары внутри РФ - ред.) не предстоит", - говорится в публикации со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника в министерстве обороны США. Отмечается, что Демократическая партия продолжает оказывать на администрацию американского президента Джо Байдена давление, чтобы США ослабили ограничения для Киева. По словам собеседника издания, постоянно ведется переоценка ситуации, поэтому он призвал "никогда не говорить никогда", однако он не отмечает никаких подвижек в этом вопросе на данный момент. Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Второго июня Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и отмечали, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240614/finsistemy-1952906048.html
https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html
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в мире, россия, украина, киев, джо байден, йенс столтенберг, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: США не планируют расширять область применения оружия Киевом

Politico: США не планируют расширять поле применения ВСУ оружия для ударов по РФ

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США не планируют расширять область применения Киевом американского оружия для ударов по целям внутри РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.
«
"Никаких шагов по расширению разрешений для Украины (наносить удары внутри РФ - ред.) не предстоит", - говорится в публикации со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника в министерстве обороны США.
Встреча лидеров стран Большой семерки в замке Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Отмечается, что Демократическая партия продолжает оказывать на администрацию американского президента Джо Байдена давление, чтобы США ослабили ограничения для Киева. По словам собеседника издания, постоянно ведется переоценка ситуации, поэтому он призвал "никогда не говорить никогда", однако он не отмечает никаких подвижек в этом вопросе на данный момент.
Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Второго июня Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и отмечали, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову
31 мая, 00:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДжо БайденЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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