https://ria.ru/20240614/postavki-1952856410.html

РЭЦ: ритейлеры Египта договорились о поставках из Нижегородской области

РЭЦ: ритейлеры Египта договорились о поставках из Нижегородской области - РИА Новости, 14.06.2024

РЭЦ: ритейлеры Египта договорились о поставках из Нижегородской области

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области организовал бизнес–миссию в регион с участием египетских дистрибьютеров продукции АПК в рамках... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:01

2024-06-14T13:01

2024-06-14T13:01

экономика

египет

нижегородская область

россия

ритейл

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952844123_0:113:1089:726_1920x0_80_0_0_3651356360888394f1f4879fb83e947d.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области организовал бизнес–миссию в регион с участием египетских дистрибьютеров продукции АПК в рамках международного форума "Время экспорта" с целью развития и укрепления торгово-экономических связей предприятий области с потенциальными иностранными покупателями, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В рамках мероприятия были проведены деловые переговоры и b2b встречи с 11 нижегородскими компаниями по вопросам экспорта продукции в Египет, а также сертификации и логистики. Категории товаров – кондитерские изделия, молочная продукция/сухое молоко, мясная продукция, птица, продукция ЗОЖ", - говорится в сообщении.РЭЦ реализует программу по продвижению продукции на внешние рынки посредством демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом. Уже более 120 компаний и более 2 тысяч товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках розничных сетей и на маркетплейсах, а также принимать участие в продвижении выставленной продукции.При содействии оператора павильона АПК в Египте достигнуты предварительные договоренности с нижегородскими производителями о поставках в Египет кондитерских изделий и молочной продукции.Эти договоренности удачно совпали с распоряжением правительства Египта, которое постановило продлить освобождение ввозимой в Египет продукции от таможенных пошлин. В списке присутствуют: мясная и молочная продукция, чай, сахар, макаронные изделия, продукция для кормления животных и лекарства. Распоряжение продлено до 13 августа 2024 года включительно, отметили в РЭЦ.

https://ria.ru/20240611/rets-1952204942.html

египет

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, египет, нижегородская область, россия, ритейл, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)