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РЭЦ: ритейлеры Египта договорились о поставках из Нижегородской области - РИА Новости, 14.06.2024
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13:01 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/postavki-1952856410.html
РЭЦ: ритейлеры Египта договорились о поставках из Нижегородской области
РЭЦ: ритейлеры Египта договорились о поставках из Нижегородской области - РИА Новости, 14.06.2024
РЭЦ: ритейлеры Египта договорились о поставках из Нижегородской области
Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области организовал бизнес–миссию в регион с участием египетских дистрибьютеров продукции АПК в рамках... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:01
2024-06-14T13:01
экономика
египет
нижегородская область
россия
ритейл
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области организовал бизнес–миссию в регион с участием египетских дистрибьютеров продукции АПК в рамках международного форума "Время экспорта" с целью развития и укрепления торгово-экономических связей предприятий области с потенциальными иностранными покупателями, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В рамках мероприятия были проведены деловые переговоры и b2b встречи с 11 нижегородскими компаниями по вопросам экспорта продукции в Египет, а также сертификации и логистики. Категории товаров – кондитерские изделия, молочная продукция/сухое молоко, мясная продукция, птица, продукция ЗОЖ", - говорится в сообщении.РЭЦ реализует программу по продвижению продукции на внешние рынки посредством демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом. Уже более 120 компаний и более 2 тысяч товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках розничных сетей и на маркетплейсах, а также принимать участие в продвижении выставленной продукции.При содействии оператора павильона АПК в Египте достигнуты предварительные договоренности с нижегородскими производителями о поставках в Египет кондитерских изделий и молочной продукции.Эти договоренности удачно совпали с распоряжением правительства Египта, которое постановило продлить освобождение ввозимой в Египет продукции от таможенных пошлин. В списке присутствуют: мясная и молочная продукция, чай, сахар, макаронные изделия, продукция для кормления животных и лекарства. Распоряжение продлено до 13 августа 2024 года включительно, отметили в РЭЦ.
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экономика, египет, нижегородская область, россия, ритейл, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Египет, Нижегородская область, Россия, Ритейл, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: ритейлеры Египта договорились о поставках из Нижегородской области

© Фото : правительство Нижегородской областиДеловые переговоры с нижегородскими компаниями по вопросам экспорта продукции в рамках международного форума "Время экспорта"
Деловые переговоры с нижегородскими компаниями по вопросам экспорта продукции в рамках международного форума Время экспорта - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : правительство Нижегородской области
Деловые переговоры с нижегородскими компаниями по вопросам экспорта продукции в рамках международного форума "Время экспорта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области организовал бизнес–миссию в регион с участием египетских дистрибьютеров продукции АПК в рамках международного форума "Время экспорта" с целью развития и укрепления торгово-экономических связей предприятий области с потенциальными иностранными покупателями, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В рамках мероприятия были проведены деловые переговоры и b2b встречи с 11 нижегородскими компаниями по вопросам экспорта продукции в Египет, а также сертификации и логистики. Категории товаров – кондитерские изделия, молочная продукция/сухое молоко, мясная продукция, птица, продукция ЗОЖ", - говорится в сообщении.
РЭЦ реализует программу по продвижению продукции на внешние рынки посредством демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом. Уже более 120 компаний и более 2 тысяч товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках розничных сетей и на маркетплейсах, а также принимать участие в продвижении выставленной продукции.
При содействии оператора павильона АПК в Египте достигнуты предварительные договоренности с нижегородскими производителями о поставках в Египет кондитерских изделий и молочной продукции.
Эти договоренности удачно совпали с распоряжением правительства Египта, которое постановило продлить освобождение ввозимой в Египет продукции от таможенных пошлин. В списке присутствуют: мясная и молочная продукция, чай, сахар, макаронные изделия, продукция для кормления животных и лекарства. Распоряжение продлено до 13 августа 2024 года включительно, отметили в РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
РЭЦ: крупнейшая турецкая розничная сеть Migros импортирует из Карелии
11 июня, 15:45
 
ЭкономикаЕгипетНижегородская областьРоссияРитейлРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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