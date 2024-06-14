РЭЦ: ритейлеры Египта договорились о поставках из Нижегородской области
© Фото : правительство Нижегородской областиДеловые переговоры с нижегородскими компаниями по вопросам экспорта продукции в рамках международного форума "Время экспорта"
Деловые переговоры с нижегородскими компаниями по вопросам экспорта продукции в рамках международного форума "Время экспорта"
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области организовал бизнес–миссию в регион с участием египетских дистрибьютеров продукции АПК в рамках международного форума "Время экспорта" с целью развития и укрепления торгово-экономических связей предприятий области с потенциальными иностранными покупателями, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В рамках мероприятия были проведены деловые переговоры и b2b встречи с 11 нижегородскими компаниями по вопросам экспорта продукции в Египет, а также сертификации и логистики. Категории товаров – кондитерские изделия, молочная продукция/сухое молоко, мясная продукция, птица, продукция ЗОЖ", - говорится в сообщении.
РЭЦ реализует программу по продвижению продукции на внешние рынки посредством демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом. Уже более 120 компаний и более 2 тысяч товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках розничных сетей и на маркетплейсах, а также принимать участие в продвижении выставленной продукции.
При содействии оператора павильона АПК в Египте достигнуты предварительные договоренности с нижегородскими производителями о поставках в Египет кондитерских изделий и молочной продукции.
Эти договоренности удачно совпали с распоряжением правительства Египта, которое постановило продлить освобождение ввозимой в Египет продукции от таможенных пошлин. В списке присутствуют: мясная и молочная продукция, чай, сахар, макаронные изделия, продукция для кормления животных и лекарства. Распоряжение продлено до 13 августа 2024 года включительно, отметили в РЭЦ.