https://ria.ru/20240614/posrednik-1952910713.html

Помощник Путина подтвердил, о каком посреднике говорилось на встрече с МИД

Помощник Путина подтвердил, о каком посреднике говорилось на встрече с МИД - РИА Новости, 14.06.2024

Помощник Путина подтвердил, о каком посреднике говорилось на встрече с МИД

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин, рассказывая о посреднике для переговоров с Украиной в марте 2022 года, говорил о занимавшем... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:52

2024-06-14T14:52

2024-06-14T14:52

специальная военная операция на украине

россия

украина

израиль

владимир путин

юрий ушаков

нафтали беннет

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин, рассказывая о посреднике для переговоров с Украиной в марте 2022 года, говорил о занимавшем тогда пост премьера Израиля Нафтали Беннете. "Да, совершенно точно. Президент говорил про него. Пятого числа мы провели с ним рабочую встречу, в ходе которой обсуждались все эти проблемы, о которых сегодня президент подробного говорил", - ответил Ушаков на вопрос о том, говорил ли Путин о Беннете, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина. Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ в пятницу рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для РФ. Речь шла о переговорах с зарубежным гостем, который находился в Москве 5 марта 2022 года и который якобы заручился поддержкой лидеров Франции и Германии и высокопоставленных политиков США. По словам Путина, дальше посредник отправился в Киев, но там его усилия отвергли и обвинили в пророссийской позиции. По данным сайта Кремля, Путин 5 марта 2022 года встречался с Беннетом, обсуждалась специальная военная операция России на Украине.

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952861413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, израиль, владимир путин, юрий ушаков, нафтали беннет, в мире