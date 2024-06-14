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Помощник Путина подтвердил, о каком посреднике говорилось на встрече с МИД - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/posrednik-1952910713.html
Помощник Путина подтвердил, о каком посреднике говорилось на встрече с МИД
Помощник Путина подтвердил, о каком посреднике говорилось на встрече с МИД - РИА Новости, 14.06.2024
Помощник Путина подтвердил, о каком посреднике говорилось на встрече с МИД
Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин, рассказывая о посреднике для переговоров с Украиной в марте 2022 года, говорил о занимавшем... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:52
2024-06-14T14:52
специальная военная операция на украине
россия
украина
израиль
владимир путин
юрий ушаков
нафтали беннет
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин, рассказывая о посреднике для переговоров с Украиной в марте 2022 года, говорил о занимавшем тогда пост премьера Израиля Нафтали Беннете. "Да, совершенно точно. Президент говорил про него. Пятого числа мы провели с ним рабочую встречу, в ходе которой обсуждались все эти проблемы, о которых сегодня президент подробного говорил", - ответил Ушаков на вопрос о том, говорил ли Путин о Беннете, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина. Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ в пятницу рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для РФ. Речь шла о переговорах с зарубежным гостем, который находился в Москве 5 марта 2022 года и который якобы заручился поддержкой лидеров Франции и Германии и высокопоставленных политиков США. По словам Путина, дальше посредник отправился в Киев, но там его усилия отвергли и обвинили в пророссийской позиции. По данным сайта Кремля, Путин 5 марта 2022 года встречался с Беннетом, обсуждалась специальная военная операция России на Украине.
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952861413.html
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россия, украина, израиль, владимир путин, юрий ушаков, нафтали беннет, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Израиль, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Нафтали Беннет, В мире
Помощник Путина подтвердил, о каком посреднике говорилось на встрече с МИД

Ушаков: Путин, говоря о посреднике по Украине, имел в виду Нафтали Беннета

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин, рассказывая о посреднике для переговоров с Украиной в марте 2022 года, говорил о занимавшем тогда пост премьера Израиля Нафтали Беннете.
"Да, совершенно точно. Президент говорил про него. Пятого числа мы провели с ним рабочую встречу, в ходе которой обсуждались все эти проблемы, о которых сегодня президент подробного говорил", - ответил Ушаков на вопрос о том, говорил ли Путин о Беннете, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ в пятницу рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для РФ. Речь шла о переговорах с зарубежным гостем, который находился в Москве 5 марта 2022 года и который якобы заручился поддержкой лидеров Франции и Германии и высокопоставленных политиков США. По словам Путина, дальше посредник отправился в Киев, но там его усилия отвергли и обвинили в пророссийской позиции.
По данным сайта Кремля, Путин 5 марта 2022 года встречался с Беннетом, обсуждалась специальная военная операция России на Украине.
Путин о посредничестве зарубежного лидера в марте 2022 года и сухопутном коридоре в Крым - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин в 2022 году допускал сохранение Херсонщины и Запорожья за Украиной
13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаИзраильВладимир ПутинЮрий УшаковНафтали БеннетВ мире
 
 
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