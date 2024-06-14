Помощник Путина подтвердил, о каком посреднике говорилось на встрече с МИД
Ушаков: Путин, говоря о посреднике по Украине, имел в виду Нафтали Беннета
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин, рассказывая о посреднике для переговоров с Украиной в марте 2022 года, говорил о занимавшем тогда пост премьера Израиля Нафтали Беннете.
"Да, совершенно точно. Президент говорил про него. Пятого числа мы провели с ним рабочую встречу, в ходе которой обсуждались все эти проблемы, о которых сегодня президент подробного говорил", - ответил Ушаков на вопрос о том, говорил ли Путин о Беннете, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ в пятницу рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для РФ. Речь шла о переговорах с зарубежным гостем, который находился в Москве 5 марта 2022 года и который якобы заручился поддержкой лидеров Франции и Германии и высокопоставленных политиков США. По словам Путина, дальше посредник отправился в Киев, но там его усилия отвергли и обвинили в пророссийской позиции.
По данным сайта Кремля, Путин 5 марта 2022 года встречался с Беннетом, обсуждалась специальная военная операция России на Украине.