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Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга - РИА Новости, 14.06.2024
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09:22 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/port-1952778140.html
Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга
Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга - РИА Новости, 14.06.2024
Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга
Правительство РФ расширило границы морского порта Усть-Луга в Ленинградской области, на новых территориях порта будут построены объекты инфраструктуры, сообщили РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:22
2024-06-14T09:22
экономика
усть-луга
ленинградская область
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство РФ расширило границы морского порта Усть-Луга в Ленинградской области, на новых территориях порта будут построены объекты инфраструктуры, сообщили в кабмине. "В границы морского порта Усть-Луга, расположенного в Ленинградской области, войдут дополнительные земельные участки и участки акватории. Это будет способствовать развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей", - сообщили в кабмине. Отмечается, что на обновленной территории порта будут построены "объекты инфраструктуры для обеспечения деятельности универсального морского терминала мощностью 13 миллионов тонн грузов в год". Кроме того, в кабмине сообщили о планах построить в порту дополнительную якорную стоянку, что позволит "увеличить возможности по обслуживанию судов и повысить безопасность судоходства".
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экономика, усть-луга, ленинградская область, россия
Экономика, Усть-Луга, Ленинградская область, Россия
Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга

В Ленинградской области расширили границы морского порта Усть-Луга

© Фото : Морской порт Усть-ЛугаМорской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области
Морской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Морской порт Усть-Луга
Морской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство РФ расширило границы морского порта Усть-Луга в Ленинградской области, на новых территориях порта будут построены объекты инфраструктуры, сообщили в кабмине.
«
"В границы морского порта Усть-Луга, расположенного в Ленинградской области, войдут дополнительные земельные участки и участки акватории. Это будет способствовать развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей", - сообщили в кабмине.
Отмечается, что на обновленной территории порта будут построены "объекты инфраструктуры для обеспечения деятельности универсального морского терминала мощностью 13 миллионов тонн грузов в год".
Кроме того, в кабмине сообщили о планах построить в порту дополнительную якорную стоянку, что позволит "увеличить возможности по обслуживанию судов и повысить безопасность судоходства".
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