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В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, есть погибшие
В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 14.06.2024
В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, есть погибшие
В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, есть погибшие, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:27
2024-06-14T14:27
2024-06-14T15:22
происшествия
благовещенск
авто
дтп в благовещенске
василий орлов (губернатор)
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн — РИА Новости. В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, есть погибшие, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале."Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие", — написал глава региона.По данным регионального Минздрава, погибли три человека, двое из них — дети, на месте работают восемь бригад скорой. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело. Следственный комитет подтвердил, что он был пьян и не справился с управлением.Как рассказали очевидцы, ДТП произошло около 20:00 (14:00 мск) по местному времени на улице Василенко перед поворотом на улицу Воронкова.На кадрах, опубликованных в соцсетях, минивэн на огромной скорости вылетает с дороги на тротуар, где в тот момент находилось минимум девять человек. Машина полностью разбита, у нее вырвало колесо.
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Страшное ДТП в Благовещенске
Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие, сообщают очевидцы.
2024-06-14T14:27
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, благовещенск, авто, дтп в благовещенске, василий орлов (губернатор), амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Благовещенск, Авто, ДТП в Благовещенске, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, есть погибшие
В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов на тротуаре, есть погибшие