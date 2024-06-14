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В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, есть погибшие

В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 14.06.2024

В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, есть погибшие

В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, есть погибшие, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:27

2024-06-14T14:27

2024-06-14T15:22

происшествия

благовещенск

авто

дтп в благовещенске

василий орлов (губернатор)

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн — РИА Новости. В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, есть погибшие, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале."Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие", — написал глава региона.По данным регионального Минздрава, погибли три человека, двое из них — дети, на месте работают восемь бригад скорой. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело. Следственный комитет подтвердил, что он был пьян и не справился с управлением.Как рассказали очевидцы, ДТП произошло около 20:00 (14:00 мск) по местному времени на улице Василенко перед поворотом на улицу Воронкова.На кадрах, опубликованных в соцсетях, минивэн на огромной скорости вылетает с дороги на тротуар, где в тот момент находилось минимум девять человек. Машина полностью разбита, у нее вырвало колесо.

благовещенск

амурская область

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Страшное ДТП в Благовещенске Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие, сообщают очевидцы. 2024-06-14T14:27 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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