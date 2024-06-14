https://ria.ru/20240614/obstrel-1952808692.html

В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ

В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024

В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ

Населенный пункт Стаханов подвергся обстрелу ВСУ в пятницу утром, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:05

2024-06-14T11:05

2024-06-14T11:06

специальная военная операция на украине

стаханов

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Населенный пункт Стаханов подвергся обстрелу ВСУ в пятницу утром, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Населенный пункт Стаханов подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240613/obstrel-1952598604.html

стаханов

луганская народная республика

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Дарья Буймова

стаханов, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, происшествия