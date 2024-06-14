https://ria.ru/20240614/obstrel-1952808692.html
В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ
В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ
Населенный пункт Стаханов подвергся обстрелу ВСУ в пятницу утром, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:05
2024-06-14T11:05
2024-06-14T11:06
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Населенный пункт Стаханов подвергся обстрелу ВСУ в пятницу утром, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Населенный пункт Стаханов подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, происшествия
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В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ
Марочко: Стаханов подвергся обстрелу со стороны ВСУ в пятницу утром