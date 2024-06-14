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В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 14.06.2024 (обновлено: 11:06 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/obstrel-1952808692.html
В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ
В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ
Населенный пункт Стаханов подвергся обстрелу ВСУ в пятницу утром, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:05
2024-06-14T11:06
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Населенный пункт Стаханов подвергся обстрелу ВСУ в пятницу утром, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Населенный пункт Стаханов подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240613/obstrel-1952598604.html
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стаханов, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР заявили об обстреле Стаханова со стороны ВСУ

Марочко: Стаханов подвергся обстрелу со стороны ВСУ в пятницу утром

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Населенный пункт Стаханов подвергся обстрелу ВСУ в пятницу утром, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Населенный пункт Стаханов подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСтахановЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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