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Без участия России урегулировать конфликт на Украине нельзя, заявил Небензя - РИА Новости, 14.06.2024
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09:21 14.06.2024 (обновлено: 09:26 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952778043.html
Без участия России урегулировать конфликт на Украине нельзя, заявил Небензя
Без участия России урегулировать конфликт на Украине нельзя, заявил Небензя - РИА Новости, 14.06.2024
Без участия России урегулировать конфликт на Украине нельзя, заявил Небензя
Мирные переговоры по Украине без России – путь в никуда, без участия Москвы урегулировать конфликт не получится, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:21
2024-06-14T09:26
россия
украина
швейцария
оон
в мире
василий небензя
джо байден
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ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Мирные переговоры по Украине без России – путь в никуда, без участия Москвы урегулировать конфликт не получится, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя предстоящую конференцию в швейцарском Бюргенштоке."Ни для кого не секрет, что мирные переговоры без России – это путь в никуда. Без нашего участия урегулировать конфликт не получится", - сказал Небензя.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240613/sammit-1952592035.html
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россия, украина, швейцария, оон, в мире, василий небензя, джо байден, си цзиньпин
Россия, Украина, Швейцария, ООН, В мире, Василий Небензя, Джо Байден, Си Цзиньпин
Без участия России урегулировать конфликт на Украине нельзя, заявил Небензя

Небензя: без участия России урегулировать конфликт на Украине не получится

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Мирные переговоры по Украине без России – путь в никуда, без участия Москвы урегулировать конфликт не получится, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя предстоящую конференцию в швейцарском Бюргенштоке.
"Ни для кого не секрет, что мирные переговоры без России – это путь в никуда. Без нашего участия урегулировать конфликт не получится", - сказал Небензя.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Нужна Россия". В Германии резко высказались о саммите Зеленского
Вчера, 14:51
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"Погибли тысячи". На Украине обрушились на Зеленского из-за его саммита
12 июня, 13:56
 
РоссияУкраинаШвейцарияООНВ миреВасилий НебензяДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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