https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952778043.html

Без участия России урегулировать конфликт на Украине нельзя, заявил Небензя

Без участия России урегулировать конфликт на Украине нельзя, заявил Небензя - РИА Новости, 14.06.2024

Без участия России урегулировать конфликт на Украине нельзя, заявил Небензя

Мирные переговоры по Украине без России – путь в никуда, без участия Москвы урегулировать конфликт не получится, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:21

2024-06-14T09:21

2024-06-14T09:26

россия

украина

швейцария

оон

в мире

василий небензя

джо байден

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg

ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Мирные переговоры по Украине без России – путь в никуда, без участия Москвы урегулировать конфликт не получится, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя предстоящую конференцию в швейцарском Бюргенштоке."Ни для кого не секрет, что мирные переговоры без России – это путь в никуда. Без нашего участия урегулировать конфликт не получится", - сказал Небензя.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240613/sammit-1952592035.html

https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952359681.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, швейцария, оон, в мире, василий небензя, джо байден, си цзиньпин