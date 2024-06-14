Без участия России урегулировать конфликт на Украине нельзя, заявил Небензя
Небензя: без участия России урегулировать конфликт на Украине не получится
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Мирные переговоры по Украине без России – путь в никуда, без участия Москвы урегулировать конфликт не получится, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя предстоящую конференцию в швейцарском Бюргенштоке.
"Ни для кого не секрет, что мирные переговоры без России – это путь в никуда. Без нашего участия урегулировать конфликт не получится", - сказал Небензя.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.