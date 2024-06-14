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Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум
Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум - РИА Новости, 14.06.2024
Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум
Партнеры России на площадке ООН считают лицемерием и глупостью попытку выдвинуть Москве ультиматум на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, заявил в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:20
2024-06-14T09:20
2024-06-14T09:20
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ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Партнеры России на площадке ООН считают лицемерием и глупостью попытку выдвинуть Москве ультиматум на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, заявил в интервью РИА Новости постпред России при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, основной целью конференции является предъявление ультиматума РФ в виде так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского. "Понимают это и наши партнеры на площадке ООН. У одних такая политика встречает как минимум непонимание, другие же называют это откровенной глупостью и лицемерием", - сказал Небензя. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.
https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Россия, Украина, Швейцария, Василий Небензя, Владимир Зеленский, Джо Байден, ООН
Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум
Небензя: партнеры в ООН считают попытку выдвинуть России ультиматум лицемерием