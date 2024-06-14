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Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум - РИА Новости, 14.06.2024
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09:20 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952777034.html
Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум
Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум - РИА Новости, 14.06.2024
Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум
Партнеры России на площадке ООН считают лицемерием и глупостью попытку выдвинуть Москве ультиматум на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, заявил в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:20
2024-06-14T09:20
в мире
россия
украина
швейцария
василий небензя
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ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Партнеры России на площадке ООН считают лицемерием и глупостью попытку выдвинуть Москве ультиматум на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, заявил в интервью РИА Новости постпред России при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, основной целью конференции является предъявление ультиматума РФ в виде так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского. "Понимают это и наши партнеры на площадке ООН. У одних такая политика встречает как минимум непонимание, другие же называют это откровенной глупостью и лицемерием", - сказал Небензя. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.
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в мире, россия, украина, швейцария, василий небензя, владимир зеленский, джо байден, оон
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Василий Небензя, Владимир Зеленский, Джо Байден, ООН
Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум

Небензя: партнеры в ООН считают попытку выдвинуть России ультиматум лицемерием

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Партнеры России на площадке ООН считают лицемерием и глупостью попытку выдвинуть Москве ультиматум на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, заявил в интервью РИА Новости постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
По его словам, основной целью конференции является предъявление ультиматума РФ в виде так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского. "Понимают это и наши партнеры на площадке ООН. У одних такая политика встречает как минимум непонимание, другие же называют это откровенной глупостью и лицемерием", - сказал Небензя.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.
Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
МИД Швейцарии прокомментировал неприглашение России на саммит по Украине
10 июня, 16:45
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияВасилий НебензяВладимир ЗеленскийДжо БайденООН
 
 
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