https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952777034.html

Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум

Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум - РИА Новости, 14.06.2024

Небензя рассказал о реакции на попытку выдвинуть России ультиматум

Партнеры России на площадке ООН считают лицемерием и глупостью попытку выдвинуть Москве ультиматум на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, заявил в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:20

2024-06-14T09:20

2024-06-14T09:20

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ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Партнеры России на площадке ООН считают лицемерием и глупостью попытку выдвинуть Москве ультиматум на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, заявил в интервью РИА Новости постпред России при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, основной целью конференции является предъявление ультиматума РФ в виде так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского. "Понимают это и наши партнеры на площадке ООН. У одних такая политика встречает как минимум непонимание, другие же называют это откровенной глупостью и лицемерием", - сказал Небензя. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, швейцария, василий небензя, владимир зеленский, джо байден, оон