https://ria.ru/20240614/nato-1952918907.html
Страны НАТО хотят договориться об увеличении военного производства
Страны НАТО хотят договориться об увеличении военного производства - РИА Новости, 14.06.2024
Страны НАТО хотят договориться об увеличении военного производства
Страны НАТО на саммите в Вашингтоне планируют договориться об увеличении военного производства, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:14
2024-06-14T15:14
2024-06-14T15:16
в мире
вашингтон (штат)
нато
йенс столтенберг
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне планируют договориться об увеличении военного производства, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе."На саммите в Вашингтоне страны НАТО договорятся о выделении средств для увеличения военного производства.", - сказал он.
https://ria.ru/20240614/orban-1952775431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), нато, йенс столтенберг, брюссель
В мире, Вашингтон (штат), НАТО, Йенс Столтенберг, Брюссель
Страны НАТО хотят договориться об увеличении военного производства
Страны НАТО на саммите в США договорятся о наращивании военного производства