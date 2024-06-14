https://ria.ru/20240614/nato-1952918907.html

Страны НАТО хотят договориться об увеличении военного производства

Страны НАТО хотят договориться об увеличении военного производства - РИА Новости, 14.06.2024

Страны НАТО хотят договориться об увеличении военного производства

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне планируют договориться об увеличении военного производства, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:14

2024-06-14T15:14

2024-06-14T15:16

в мире

вашингтон (штат)

нато

йенс столтенберг

брюссель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне планируют договориться об увеличении военного производства, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе."На саммите в Вашингтоне страны НАТО договорятся о выделении средств для увеличения военного производства.", - сказал он.

https://ria.ru/20240614/orban-1952775431.html

вашингтон (штат)

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), нато, йенс столтенберг, брюссель