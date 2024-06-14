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МВД завело дело на студента, проводившего экскурсии по крышам Петербурга
МВД завело дело на студента, проводившего экскурсии по крышам Петербурга - РИА Новости, 14.06.2024
МВД завело дело на студента, проводившего экскурсии по крышам Петербурга
Студент одного из петербургских вузов, проводивший нелегальные экскурсии по крышам в центре города, стал фигурантом уголовного дела о небезопасных услугах,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:28
2024-06-14T11:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Студент одного из петербургских вузов, проводивший нелегальные экскурсии по крышам в центре города, стал фигурантом уголовного дела о небезопасных услугах, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, полицейские в Адмиралтейском районе взяли экскурсовода "на живца", заказав две индивидуальные экскурсии. Им была предложена прогулка по крышам домов вдоль Гороховой улицы, которая завершилась после выхода на первую из них, где правоохранители раскрыли инкогнито. Как установили полицейские, двадцатилетний студент-второкурсник проводил нелегальные экскурсии по крышам около года. Их стоимость для группы туристов составляла 1 тысячу рублей с человека, индивидуальная прогулка обходилась в 2,5 тысячи рублей. "Результаты полицейской работы переданы в следственные органы, которые возбудили в отношении студента уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, проверка также ждет сотрудников жилконторы, у которых экскурсовод-руфер купил ключи от чердачных дверей.
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МВД завело дело на студента, проводившего экскурсии по крышам Петербурга
МВД: студент, проводивший прогулки по крышам Петербурга, стал фигурантом дела
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Студент одного из петербургских вузов, проводивший нелегальные экскурсии по крышам в центре города, стал фигурантом уголовного дела о небезопасных услугах, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, полицейские в Адмиралтейском районе взяли экскурсовода "на живца", заказав две индивидуальные экскурсии. Им была предложена прогулка по крышам домов вдоль Гороховой улицы, которая завершилась после выхода на первую из них, где правоохранители раскрыли инкогнито.
Как установили полицейские, двадцатилетний студент-второкурсник проводил нелегальные экскурсии по крышам около года. Их стоимость для группы туристов составляла 1 тысячу рублей с человека, индивидуальная прогулка обходилась в 2,5 тысячи рублей.
"Результаты полицейской работы переданы в следственные органы, которые возбудили в отношении студента уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, проверка также ждет сотрудников жилконторы, у которых экскурсовод-руфер купил ключи от чердачных дверей.