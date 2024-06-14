https://ria.ru/20240614/moldaviya-1952829507.html

Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ

Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2024

Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ

Исполняющая обязанности директора национального ансамбля "Жок" Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива - причиной... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:59

2024-06-14T11:59

2024-06-14T11:59

молдавия

санкт-петербург

комрат

илан шор

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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Исполняющая обязанности директора национального ансамбля "Жок" Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива - причиной стало выступление четырех танцоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба министерства культуры Молдавии. В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Во время открытия артисты ансамбля "Жок" в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили зажигательный молдавский танец. Министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил 7 июня, что его министерство проведет внутреннее расследование в связи с выступлением молдавских артистов на форуме в Петербурге. "После участия некоторых сотрудников Национального академического ансамбля народного танца "Жок" с художественной программой, вне установленных трудовых отношений, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге министерство культуры начало расследование в отношении временно исполняющей обязанности генерального директора "Жок" Алены Стрымбяну. На период служебного расследования действие индивидуального трудового договора, заключенного с Аленой Стрымбяну, приостановлено", - говорится в сообщении. В молдавском минкультуры также сообщили, что создали специальную комиссию, которая займется проверкой деятельности ансамбля. Лидер блока "Победа" Илан Шор, по инициативе которого танцоры были приглашены на ПМЭФ, заявил, что готов открыть для артистов хореографические школы в Оргееве и Комрате.

https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952653820.html

https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951429493.html

молдавия

санкт-петербург

комрат

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стенд "Молдавский двор" на ПМЭФ Стенд "Молдавский двор" открылся на ПМЭФ. В самом начале танец в чане с виноградом исполнила девушка в национальном костюме, посетителей угощают вином, сыром и фруктами. 2024-06-14T11:59 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, санкт-петербург, комрат, илан шор