Рейтинг@Mail.ru
Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/moldaviya-1952829507.html
Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ
Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2024
Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ
Исполняющая обязанности директора национального ансамбля "Жок" Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива - причиной... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:59
2024-06-14T11:59
молдавия
санкт-петербург
комрат
илан шор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950594647_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62c94c5c343bab0e9223955dd1022024.jpg
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Исполняющая обязанности директора национального ансамбля "Жок" Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива - причиной стало выступление четырех танцоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба министерства культуры Молдавии. В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Во время открытия артисты ансамбля "Жок" в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили зажигательный молдавский танец. Министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил 7 июня, что его министерство проведет внутреннее расследование в связи с выступлением молдавских артистов на форуме в Петербурге. "После участия некоторых сотрудников Национального академического ансамбля народного танца "Жок" с художественной программой, вне установленных трудовых отношений, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге министерство культуры начало расследование в отношении временно исполняющей обязанности генерального директора "Жок" Алены Стрымбяну. На период служебного расследования действие индивидуального трудового договора, заключенного с Аленой Стрымбяну, приостановлено", - говорится в сообщении. В молдавском минкультуры также сообщили, что создали специальную комиссию, которая займется проверкой деятельности ансамбля. Лидер блока "Победа" Илан Шор, по инициативе которого танцоры были приглашены на ПМЭФ, заявил, что готов открыть для артистов хореографические школы в Оргееве и Комрате.
https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952653820.html
https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951429493.html
молдавия
санкт-петербург
комрат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стенд "Молдавский двор" на ПМЭФ
Стенд "Молдавский двор" открылся на ПМЭФ. В самом начале танец в чане с виноградом исполнила девушка в национальном костюме, посетителей угощают вином, сыром и фруктами.
2024-06-14T11:59
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950594647_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_10e41eb552b53770300a4a17be71f1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, санкт-петербург, комрат, илан шор
Молдавия, Санкт-Петербург, Комрат, Илан Шор
Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ

В Молдавии директора ансамбля отстранили от работы из-за участия танцоров в ПМЭФ

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Исполняющая обязанности директора национального ансамбля "Жок" Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива - причиной стало выступление четырех танцоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба министерства культуры Молдавии.
В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Во время открытия артисты ансамбля "Жок" в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили зажигательный молдавский танец. Министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил 7 июня, что его министерство проведет внутреннее расследование в связи с выступлением молдавских артистов на форуме в Петербурге.
Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока Победа блокируют трибуну парламента
Оппозиционным депутатам запретили участие в заседаниях парламента Молдавии
Вчера, 17:43
"После участия некоторых сотрудников Национального академического ансамбля народного танца "Жок" с художественной программой, вне установленных трудовых отношений, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге министерство культуры начало расследование в отношении временно исполняющей обязанности генерального директора "Жок" Алены Стрымбяну. На период служебного расследования действие индивидуального трудового договора, заключенного с Аленой Стрымбяну, приостановлено", - говорится в сообщении.
В молдавском минкультуры также сообщили, что создали специальную комиссию, которая займется проверкой деятельности ансамбля. Лидер блока "Победа" Илан Шор, по инициативе которого танцоры были приглашены на ПМЭФ, заявил, что готов открыть для артистов хореографические школы в Оргееве и Комрате.
Стенд Молдавский двор на ПМЭФ
Кишинев расследует выступление молдавских артистов на ПМЭФ
7 июня, 16:40
 
МолдавияСанкт-ПетербургКомратИлан Шор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала