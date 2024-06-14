https://ria.ru/20240614/moldaviya-1952829507.html
Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ
Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2024
Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ
Исполняющая обязанности директора национального ансамбля "Жок" Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива - причиной... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:59
2024-06-14T11:59
2024-06-14T11:59
молдавия
санкт-петербург
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Исполняющая обязанности директора национального ансамбля "Жок" Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива - причиной стало выступление четырех танцоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба министерства культуры Молдавии. В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Во время открытия артисты ансамбля "Жок" в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили зажигательный молдавский танец. Министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил 7 июня, что его министерство проведет внутреннее расследование в связи с выступлением молдавских артистов на форуме в Петербурге. "После участия некоторых сотрудников Национального академического ансамбля народного танца "Жок" с художественной программой, вне установленных трудовых отношений, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге министерство культуры начало расследование в отношении временно исполняющей обязанности генерального директора "Жок" Алены Стрымбяну. На период служебного расследования действие индивидуального трудового договора, заключенного с Аленой Стрымбяну, приостановлено", - говорится в сообщении. В молдавском минкультуры также сообщили, что создали специальную комиссию, которая займется проверкой деятельности ансамбля. Лидер блока "Победа" Илан Шор, по инициативе которого танцоры были приглашены на ПМЭФ, заявил, что готов открыть для артистов хореографические школы в Оргееве и Комрате.
https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952653820.html
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Стенд "Молдавский двор" на ПМЭФ
Стенд "Молдавский двор" открылся на ПМЭФ. В самом начале танец в чане с виноградом исполнила девушка в национальном костюме, посетителей угощают вином, сыром и фруктами.
2024-06-14T11:59
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молдавия, санкт-петербург, комрат, илан шор
Молдавия, Санкт-Петербург, Комрат, Илан Шор
Директора молдавского ансамбля отстранили из-за участия танцоров в ПМЭФ
В Молдавии директора ансамбля отстранили от работы из-за участия танцоров в ПМЭФ