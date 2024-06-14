https://ria.ru/20240614/mironov-1952988659.html

Путин "подарил" свой план участникам конференции по Украине, заявил Миронов

Путин "подарил" свой план участникам конференции по Украине, заявил Миронов - РИА Новости, 14.06.2024

Путин "подарил" свой план участникам конференции по Украине, заявил Миронов

План президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине - это подарок участникам конференции в Швейцарии, теперь у них есть шанс обсудить РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:36

2024-06-14T18:36

2024-06-14T18:36

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. План президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине - это подарок участникам конференции в Швейцарии, теперь у них есть шанс обсудить реальные пути выхода из кризиса, заявил лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Мирный план президента России – это большой подарок всем участникам так называемой конференции по Украине в Швейцарии. Россию туда не позвали, и обсуждать там без нас по большому счету было нечего и незачем. Но теперь у США, Европы и вменяемой части украинского общества есть шанс обсудить реальные пути выхода из кризиса. Если они им не воспользуются, то будут большими идиотами", - написал Миронов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/slutskiy-1952985362.html

https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html

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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, сергей миронов, джо байден, нато