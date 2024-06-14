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Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину - РИА Новости, 14.06.2024
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11:07 14.06.2024 (обновлено: 11:17 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/mid-1952809174.html
Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину
Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину - РИА Новости, 14.06.2024
Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину
Президент России Владимир Путин обсудит с руководством МИД РФ все главные вопросы, в том числе Украину, сообщил помощник главы государства по международным... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:07
2024-06-14T11:17
украина
россия
владимир путин
юрий ушаков
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с руководством МИД РФ все главные вопросы, в том числе Украину, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков изданию Life."Все будем обсуждать. Украину. Все будем обсуждать. Все главные вопросы", - сказал он.
https://ria.ru/20240507/ryabkov-1944326407.html
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украина, россия, владимир путин, юрий ушаков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину

Ушаков: Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с руководством МИД РФ все главные вопросы, в том числе Украину, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков изданию Life.
"Все будем обсуждать. Украину. Все будем обсуждать. Все главные вопросы", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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УкраинаРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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