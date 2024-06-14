https://ria.ru/20240614/mid-1952809174.html

Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину

Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину - РИА Новости, 14.06.2024

Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину

Президент России Владимир Путин обсудит с руководством МИД РФ все главные вопросы, в том числе Украину, сообщил помощник главы государства по международным... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:07

2024-06-14T11:07

2024-06-14T11:17

украина

россия

владимир путин

юрий ушаков

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с руководством МИД РФ все главные вопросы, в том числе Украину, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков изданию Life."Все будем обсуждать. Украину. Все будем обсуждать. Все главные вопросы", - сказал он.

https://ria.ru/20240507/ryabkov-1944326407.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, владимир путин, юрий ушаков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)