https://ria.ru/20240614/mid-1952809174.html
Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину
Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину - РИА Новости, 14.06.2024
Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину
Президент России Владимир Путин обсудит с руководством МИД РФ все главные вопросы, в том числе Украину, сообщил помощник главы государства по международным... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:07
2024-06-14T11:07
2024-06-14T11:17
украина
россия
владимир путин
юрий ушаков
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с руководством МИД РФ все главные вопросы, в том числе Украину, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков изданию Life."Все будем обсуждать. Украину. Все будем обсуждать. Все главные вопросы", - сказал он.
https://ria.ru/20240507/ryabkov-1944326407.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, юрий ушаков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину
Ушаков: Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину