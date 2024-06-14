Запад через IT-корпорации заглушает неугодные ему мнения, сообщил Медведев
Медведев: Запад через IT-корпорации глушит противоречащие его установкам мнения
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западные "неометрополии" стремятся закрепить монополию собственных IT-корпораций и лишать голоса тех, чьи воззрения противоречат их установкам, демонстрируя политику двойных стандартов, заявил зампред Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Неометрополии не оставляют без внимания и сферу информационных технологий — тем более что именно она в настоящее время во многом определяет траекторию развития человечества. Задача неоколонизаторов здесь не отличается оригинальностью: нарастить "цифровой разрыв" между собой и остальным миром, закрепить монополию собственных ИТ-корпораций. Лишать голоса тех, чьи воззрения противоречат прозападным установкам", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты".
Он указал на то, что "жертвами цензуры" уже становились Рауль Кастро, Али Хаменеи, да и он сам. "Мне самому пришлось столкнуться с подобной дискриминацией: соцсеть Twitter (ныне — X) в 2023 г. ограничила показ одной из моих записей. Блокировка аккаунтов преподносилась в качестве реакции на "нарушения внутренней политики", - напомнил зампред Совбеза.
При этом, указал Медведев, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов), призвавший через свою страницу в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) "добраться и уничтожить" иранскую нефтеперерабатывающую отрасль, не вызвал такого интереса со стороны "полиции нравов".
"Не чем иным, как проявлением двойных неоколониальных стандартов, подобный парадокс объяснить нельзя", - добавил Медведев.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Медведев заявил об угрозе глобальной цифровой диктатуры Запада
21 ноября 2023, 15:42