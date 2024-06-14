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Запад через IT-корпорации заглушает неугодные ему мнения, сообщил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
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00:25 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952744094.html
Запад через IT-корпорации заглушает неугодные ему мнения, сообщил Медведев
Запад через IT-корпорации заглушает неугодные ему мнения, сообщил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
Запад через IT-корпорации заглушает неугодные ему мнения, сообщил Медведев
Западные "неометрополии" стремятся закрепить монополию собственных IT-корпораций и лишать голоса тех, чьи воззрения противоречат их установкам, демонстрируя... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:25
2024-06-14T00:25
россия
дмитрий медведев
рауль кастро
али хаменеи
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западные "неометрополии" стремятся закрепить монополию собственных IT-корпораций и лишать голоса тех, чьи воззрения противоречат их установкам, демонстрируя политику двойных стандартов, заявил зампред Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Неометрополии не оставляют без внимания и сферу информационных технологий — тем более что именно она в настоящее время во многом определяет траекторию развития человечества. Задача неоколонизаторов здесь не отличается оригинальностью: нарастить "цифровой разрыв" между собой и остальным миром, закрепить монополию собственных ИТ-корпораций. Лишать голоса тех, чьи воззрения противоречат прозападным установкам", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты". Он указал на то, что "жертвами цензуры" уже становились Рауль Кастро, Али Хаменеи, да и он сам. "Мне самому пришлось столкнуться с подобной дискриминацией: соцсеть Twitter (ныне — X) в 2023 г. ограничила показ одной из моих записей. Блокировка аккаунтов преподносилась в качестве реакции на "нарушения внутренней политики", - напомнил зампред Совбеза. При этом, указал Медведев, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов), призвавший через свою страницу в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) "добраться и уничтожить" иранскую нефтеперерабатывающую отрасль, не вызвал такого интереса со стороны "полиции нравов". "Не чем иным, как проявлением двойных неоколониальных стандартов, подобный парадокс объяснить нельзя", - добавил Медведев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952742869.html
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россия, дмитрий медведев, рауль кастро, али хаменеи, единая россия, twitter, facebook
Россия, Дмитрий Медведев, Рауль Кастро, Али Хаменеи, Единая Россия, Twitter, Facebook
Запад через IT-корпорации заглушает неугодные ему мнения, сообщил Медведев

Медведев: Запад через IT-корпорации глушит противоречащие его установкам мнения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западные "неометрополии" стремятся закрепить монополию собственных IT-корпораций и лишать голоса тех, чьи воззрения противоречат их установкам, демонстрируя политику двойных стандартов, заявил зампред Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Неометрополии не оставляют без внимания и сферу информационных технологий — тем более что именно она в настоящее время во многом определяет траекторию развития человечества. Задача неоколонизаторов здесь не отличается оригинальностью: нарастить "цифровой разрыв" между собой и остальным миром, закрепить монополию собственных ИТ-корпораций. Лишать голоса тех, чьи воззрения противоречат прозападным установкам", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Медведев отметил растущую в мире потребность в свободе от колониализма
00:15
Он указал на то, что "жертвами цензуры" уже становились Рауль Кастро, Али Хаменеи, да и он сам. "Мне самому пришлось столкнуться с подобной дискриминацией: соцсеть Twitter (ныне — X) в 2023 г. ограничила показ одной из моих записей. Блокировка аккаунтов преподносилась в качестве реакции на "нарушения внутренней политики", - напомнил зампред Совбеза.
При этом, указал Медведев, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов), призвавший через свою страницу в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) "добраться и уничтожить" иранскую нефтеперерабатывающую отрасль, не вызвал такого интереса со стороны "полиции нравов".
"Не чем иным, как проявлением двойных неоколониальных стандартов, подобный парадокс объяснить нельзя", - добавил Медведев.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Медведев заявил об угрозе глобальной цифровой диктатуры Запада
21 ноября 2023, 15:42
 
РоссияДмитрий МедведевРауль КастроАли ХаменеиЕдиная РоссияTwitterFacebook
 
 
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