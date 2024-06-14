https://ria.ru/20240614/medvedev-1952744094.html

Запад через IT-корпорации заглушает неугодные ему мнения, сообщил Медведев

Запад через IT-корпорации заглушает неугодные ему мнения, сообщил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024

Запад через IT-корпорации заглушает неугодные ему мнения, сообщил Медведев

Западные "неометрополии" стремятся закрепить монополию собственных IT-корпораций и лишать голоса тех, чьи воззрения противоречат их установкам, демонстрируя... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:25

2024-06-14T00:25

2024-06-14T00:25

россия

дмитрий медведев

рауль кастро

али хаменеи

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западные "неометрополии" стремятся закрепить монополию собственных IT-корпораций и лишать голоса тех, чьи воззрения противоречат их установкам, демонстрируя политику двойных стандартов, заявил зампред Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Неометрополии не оставляют без внимания и сферу информационных технологий — тем более что именно она в настоящее время во многом определяет траекторию развития человечества. Задача неоколонизаторов здесь не отличается оригинальностью: нарастить "цифровой разрыв" между собой и остальным миром, закрепить монополию собственных ИТ-корпораций. Лишать голоса тех, чьи воззрения противоречат прозападным установкам", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты". Он указал на то, что "жертвами цензуры" уже становились Рауль Кастро, Али Хаменеи, да и он сам. "Мне самому пришлось столкнуться с подобной дискриминацией: соцсеть Twitter (ныне — X) в 2023 г. ограничила показ одной из моих записей. Блокировка аккаунтов преподносилась в качестве реакции на "нарушения внутренней политики", - напомнил зампред Совбеза. При этом, указал Медведев, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов), призвавший через свою страницу в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) "добраться и уничтожить" иранскую нефтеперерабатывающую отрасль, не вызвал такого интереса со стороны "полиции нравов". "Не чем иным, как проявлением двойных неоколониальных стандартов, подобный парадокс объяснить нельзя", - добавил Медведев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240614/medvedev-1952742869.html

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россия, дмитрий медведев, рауль кастро, али хаменеи, единая россия, twitter, facebook