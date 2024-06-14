https://ria.ru/20240614/kreml-1952891322.html

В Кремле рассчитывают на скорое рассмотрение предложений Путина по Украине

В Кремле рассчитывают на скорое рассмотрение предложений Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

В Кремле рассчитывают на скорое рассмотрение предложений Путина по Украине

Москва рассчитывает, что предложения по переговорам с Украиной, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, будут рассмотрены в ближайшее время заявил... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:16

2024-06-14T14:16

2024-06-14T14:16

москва

украина

россия

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что предложения по переговорам с Украиной, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, будут рассмотрены в ближайшее время заявил помощник президента Юрий Ушаков."Наши предложения выдвинуты сегодня, есть возможность их в самое ближайшее время рассмотреть. Надеюсь, это будет сделано", - сказал Ушаков изданию Life. При этом он не стал уточнять, есть ли у предложений, озвученных главой государства, "срок действия".

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москва, украина, россия, юрий ушаков, владимир путин