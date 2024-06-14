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В Кремле рассчитывают на скорое рассмотрение предложений Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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14:16 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/kreml-1952891322.html
В Кремле рассчитывают на скорое рассмотрение предложений Путина по Украине
В Кремле рассчитывают на скорое рассмотрение предложений Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
В Кремле рассчитывают на скорое рассмотрение предложений Путина по Украине
Москва рассчитывает, что предложения по переговорам с Украиной, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, будут рассмотрены в ближайшее время заявил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:16
2024-06-14T14:16
москва
украина
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что предложения по переговорам с Украиной, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, будут рассмотрены в ближайшее время заявил помощник президента Юрий Ушаков."Наши предложения выдвинуты сегодня, есть возможность их в самое ближайшее время рассмотреть. Надеюсь, это будет сделано", - сказал Ушаков изданию Life. При этом он не стал уточнять, есть ли у предложений, озвученных главой государства, "срок действия".
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москва, украина, россия, юрий ушаков, владимир путин
Москва, Украина, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
В Кремле рассчитывают на скорое рассмотрение предложений Путина по Украине

Ушаков: Москва рассчитывает на скорое рассмотрение предложений Путина по Украине

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид с гостиницы на Кремль
Вид с гостиницы на Кремль - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что предложения по переговорам с Украиной, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, будут рассмотрены в ближайшее время заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Наши предложения выдвинуты сегодня, есть возможность их в самое ближайшее время рассмотреть. Надеюсь, это будет сделано", - сказал Ушаков изданию Life.
При этом он не стал уточнять, есть ли у предложений, озвученных главой государства, "срок действия".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Послы в других странах передадут властям предложения Путина, заявил Лавров
14:14
 
МоскваУкраинаРоссияЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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