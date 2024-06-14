В Германии назвали способ уйти от эскалации конфликта с Россией
Немецкий журналист Хассан обвинил НАТО в новой эскалации конфликта с Россией
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Решение НАТО по организации командных пунктов военной поддержки Украины в европейских странах является очередным шагом к втягиванию Германии в конфликт с Россией, заявил немецкий журналист Манаф Хассан.
"Это следующий шаг к эскалации — НАТО создает штаб-квартиру украинской миссии в Германии. Прямо в Висбадене. Германия втянута в этот конфликт, и основная ответственность лежит на нашем федеральном правительстве. Но у них еще есть один способ легко это исправить. Им лишь нужно немедленно уйти в отставку", — написал журналист в социальной сети X.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО согласовали план по усилению координирующей роли НАТО в военной поддержке Киева, командные структуры в Германии и странах Восточной Европы будут участвовать в координации поставок оружия Украине. Подготовка военных Украины будет осуществляться союзниками на территории стран альянса, добавил генсек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.