https://ria.ru/20240614/hassan-1952956769.html

В Германии назвали способ уйти от эскалации конфликта с Россией

В Германии назвали способ уйти от эскалации конфликта с Россией - РИА Новости, 14.06.2024

В Германии назвали способ уйти от эскалации конфликта с Россией

Решение НАТО по организации командных пунктов военной поддержки Украины в европейских странах является очередным шагом к втягиванию Германии в конфликт с... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:59

2024-06-14T16:59

2024-06-14T16:59

специальная военная операция на украине

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йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Решение НАТО по организации командных пунктов военной поддержки Украины в европейских странах является очередным шагом к втягиванию Германии в конфликт с Россией, заявил немецкий журналист Манаф Хассан."Это следующий шаг к эскалации — НАТО создает штаб-квартиру украинской миссии в Германии. Прямо в Висбадене. Германия втянута в этот конфликт, и основная ответственность лежит на нашем федеральном правительстве. Но у них еще есть один способ легко это исправить. Им лишь нужно немедленно уйти в отставку", — написал журналист в социальной сети X.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО согласовали план по усилению координирующей роли НАТО в военной поддержке Киева, командные структуры в Германии и странах Восточной Европы будут участвовать в координации поставок оружия Украине. Подготовка военных Украины будет осуществляться союзниками на территории стран альянса, добавил генсек.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240614/stoltenberg-1952931419.html

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в мире, германия, украина, россия, йенс столтенберг, нато