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В Германии назвали способ уйти от эскалации конфликта с Россией - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/hassan-1952956769.html
В Германии назвали способ уйти от эскалации конфликта с Россией
В Германии назвали способ уйти от эскалации конфликта с Россией - РИА Новости, 14.06.2024
В Германии назвали способ уйти от эскалации конфликта с Россией
Решение НАТО по организации командных пунктов военной поддержки Украины в европейских странах является очередным шагом к втягиванию Германии в конфликт с... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:59
2024-06-14T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Решение НАТО по организации командных пунктов военной поддержки Украины в европейских странах является очередным шагом к втягиванию Германии в конфликт с Россией, заявил немецкий журналист Манаф Хассан."Это следующий шаг к эскалации — НАТО создает штаб-квартиру украинской миссии в Германии. Прямо в Висбадене. Германия втянута в этот конфликт, и основная ответственность лежит на нашем федеральном правительстве. Но у них еще есть один способ легко это исправить. Им лишь нужно немедленно уйти в отставку", — написал журналист в социальной сети X.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО согласовали план по усилению координирующей роли НАТО в военной поддержке Киева, командные структуры в Германии и странах Восточной Европы будут участвовать в координации поставок оружия Украине. Подготовка военных Украины будет осуществляться союзниками на территории стран альянса, добавил генсек.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240614/stoltenberg-1952931419.html
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в мире, германия, украина, россия, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
В Германии назвали способ уйти от эскалации конфликта с Россией

Немецкий журналист Хассан обвинил НАТО в новой эскалации конфликта с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Решение НАТО по организации командных пунктов военной поддержки Украины в европейских странах является очередным шагом к втягиванию Германии в конфликт с Россией, заявил немецкий журналист Манаф Хассан.
"Это следующий шаг к эскалации — НАТО создает штаб-квартиру украинской миссии в Германии. Прямо в Висбадене. Германия втянута в этот конфликт, и основная ответственность лежит на нашем федеральном правительстве. Но у них еще есть один способ легко это исправить. Им лишь нужно немедленно уйти в отставку", — написал журналист в социальной сети X.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО согласовали план по усилению координирующей роли НАТО в военной поддержке Киева, командные структуры в Германии и странах Восточной Европы будут участвовать в координации поставок оружия Украине. Подготовка военных Украины будет осуществляться союзниками на территории стран альянса, добавил генсек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Столтенберг: НАТО усилит координирующую роль альянса в поддержке Киева
Вчера, 15:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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