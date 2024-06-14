G7 пообещала работать над достижением "формулы Зеленского"
G7 обещала максимально поддерживать "формулу Зеленского" на саммите в Швейцарии
© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
БАРИ, 14 июн - РИА Новости. G7 приветствует предстоящую конференции по Украине в Швейцарии и обещает работать над достижением максимальной международной поддержки так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, говорится в итоговом заявлении саммита "Семерки" в Италии.
"Мы приветствуем ... саммит на Украине, запланированный на 15-16 июня в Швейцарии", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.
"Семерка" обещает "продолжить работать над достижением максимально широкой международной поддержки" ключевых принципов и целей "формулы Зеленского. "Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверили страны G7.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Ранее КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.