Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Путин своим предложением по Украине находится на шаг впереди - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ekspert-1952922646.html
Эксперт: Путин своим предложением по Украине находится на шаг впереди
Эксперт: Путин своим предложением по Украине находится на шаг впереди - РИА Новости, 14.06.2024
Эксперт: Путин своим предложением по Украине находится на шаг впереди
Единственную реальную и здравомыслящую позицию по Украине озвучивает президент России Владимир Путин, он своим предложением по переговорам находится на "шаг... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:23
2024-06-14T15:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
швейцария
владимир путин
алексей мартынов (политолог)
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952657516_0:163:3351:2048_1920x0_80_0_0_18e3e11a4e8ff29a57e821f613aad843.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Единственную реальную и здравомыслящую позицию по Украине озвучивает президент России Владимир Путин, он своим предложением по переговорам находится на "шаг впереди", нежели те инициативы, которые будут озвучены на конференции в Швейцарии, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Единственную реальную и здравомыслящую позицию озвучивает только российская сторона - президент Путин, а именно его общение с иностранными журналистами, выступление в МИД и на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Причем он точно на шаг впереди, а потом уже череда заявлений с той стороны по линии G7 и конференции в Швейцарии", - сказал Мартынов. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а еще одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Он подчеркнул, что смысл пиар-конференции в Швейцарии по Украине в том, чтобы зафиксировать поддержку западных стран Киеву как безусловную. "Сегодня Путин транслирует в мир нашу позицию. Президент делает это накануне, по сути проводя гибридную форму переговоров. Таким образом, он девальвирует мероприятие (в Швейцарии - ред.) практически полностью. Те, кто с головой дружат, будут ориентироваться на сегодняшнюю позицию Путина, а на форуме в Швейцарии только о ней и будут говорить", - добавил эксперт. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/zapad-1952916088.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952875330.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952657516_558:0:3289:2048_1920x0_80_0_0_8cacc586de651b39d2400d3dd4cd4cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, швейцария, владимир путин, алексей мартынов (политолог), джо байден, нато, g7
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Алексей Мартынов (политолог), Джо Байден, НАТО, G7
Эксперт: Путин своим предложением по Украине находится на шаг впереди

Эксперт: Путин своим предложением по переговорам находится на шаг впереди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Единственную реальную и здравомыслящую позицию по Украине озвучивает президент России Владимир Путин, он своим предложением по переговорам находится на "шаг впереди", нежели те инициативы, которые будут озвучены на конференции в Швейцарии, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
«
"Единственную реальную и здравомыслящую позицию озвучивает только российская сторона - президент Путин, а именно его общение с иностранными журналистами, выступление в МИД и на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Причем он точно на шаг впереди, а потом уже череда заявлений с той стороны по линии G7 и конференции в Швейцарии", - сказал Мартынов.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Путин такое не простит". Турки обратились к властям из-за шага Запада
Вчера, 15:06
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а еще одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.
Он подчеркнул, что смысл пиар-конференции в Швейцарии по Украине в том, чтобы зафиксировать поддержку западных стран Киеву как безусловную.
«
"Сегодня Путин транслирует в мир нашу позицию. Президент делает это накануне, по сути проводя гибридную форму переговоров. Таким образом, он девальвирует мероприятие (в Швейцарии - ред.) практически полностью. Те, кто с головой дружат, будут ориентироваться на сегодняшнюю позицию Путина, а на форуме в Швейцарии только о ней и будут говорить", - добавил эксперт.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин: сегодня Россия делает реальное мирное предложение по Украине
Вчера, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ПутинАлексей Мартынов (политолог)Джо БайденНАТОG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала