Эксперт: Путин своим предложением по Украине находится на шаг впереди
Эксперт: Путин своим предложением по переговорам находится на шаг впереди
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Единственную реальную и здравомыслящую позицию по Украине озвучивает президент России Владимир Путин, он своим предложением по переговорам находится на "шаг впереди", нежели те инициативы, которые будут озвучены на конференции в Швейцарии, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
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"Единственную реальную и здравомыслящую позицию озвучивает только российская сторона - президент Путин, а именно его общение с иностранными журналистами, выступление в МИД и на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Причем он точно на шаг впереди, а потом уже череда заявлений с той стороны по линии G7 и конференции в Швейцарии", - сказал Мартынов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а еще одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.
Он подчеркнул, что смысл пиар-конференции в Швейцарии по Украине в том, чтобы зафиксировать поддержку западных стран Киеву как безусловную.
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"Сегодня Путин транслирует в мир нашу позицию. Президент делает это накануне, по сути проводя гибридную форму переговоров. Таким образом, он девальвирует мероприятие (в Швейцарии - ред.) практически полностью. Те, кто с головой дружат, будут ориентироваться на сегодняшнюю позицию Путина, а на форуме в Швейцарии только о ней и будут говорить", - добавил эксперт.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.