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Эксперт оценил влияние предложений Путина на конференцию в Швейцарии - РИА Новости, 14.06.2024
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15:15 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html
Эксперт оценил влияние предложений Путина на конференцию в Швейцарии
Эксперт оценил влияние предложений Путина на конференцию в Швейцарии - РИА Новости, 14.06.2024
Эксперт оценил влияние предложений Путина на конференцию в Швейцарии
Предложения президента России Владимира Путина по переговорам по Украине практически аннулируют запланированную на 15-16 июня международную конференцию в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:15
2024-06-14T15:15
в мире
россия
украина
швейцария
владимир путин
владимир жарихин
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина по переговорам по Украине практически аннулируют запланированную на 15-16 июня международную конференцию в Швейцарии, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. Ранее в пятницу Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против России. "Выступление Путина практически аннулирует завтрашнее мероприятие. Совершенно бессмысленно что-либо обсуждать по поводу мира на Украине без обсуждения российских предложений и без участия России. Это мероприятие потеряло всякий смысл", - сказал эксперт. По словам Жарихина, украинское руководство попытается замолчать эти предложения. "Но ведь там будут присутствовать представители не (только) западных стран, которые, безусловно, поднимут вопрос о том, что почему бы не обсудить. А они пока что не готовы к конструктивному обсуждению, поэтому это мероприятие явно провальное", - добавил собеседник агентства. По поводу предложений Путина он отметил, что они могут стать "исходной точкой дискуссии", поскольку Запад сейчас не готов на "такой глубокий компромисс". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН подтвердили свое участие во встрече. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в конференции, Москва не будет участвовать в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/putin-1952917837.html
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952915772.html
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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, владимир жарихин, джо байден, снг, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Владимир Жарихин, Джо Байден, СНГ, НАТО, Евросоюз
Эксперт оценил влияние предложений Путина на конференцию в Швейцарии

Эксперт: предложения Путина по Украине аннулируют саммит в Швейцарии 15-16 июня

© iStock.com / AzmanJakaШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / AzmanJaka
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина по переговорам по Украине практически аннулируют запланированную на 15-16 июня международную конференцию в Швейцарии, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее в пятницу Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против России.
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"Выступление Путина практически аннулирует завтрашнее мероприятие. Совершенно бессмысленно что-либо обсуждать по поводу мира на Украине без обсуждения российских предложений и без участия России. Это мероприятие потеряло всякий смысл", - сказал эксперт.
По словам Жарихина, украинское руководство попытается замолчать эти предложения. "Но ведь там будут присутствовать представители не (только) западных стран, которые, безусловно, поднимут вопрос о том, что почему бы не обсудить. А они пока что не готовы к конструктивному обсуждению, поэтому это мероприятие явно провальное", - добавил собеседник агентства.
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН подтвердили свое участие во встрече. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в конференции, Москва не будет участвовать в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.
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