Эксперт оценил влияние предложений Путина на конференцию в Швейцарии
Эксперт: предложения Путина по Украине аннулируют саммит в Швейцарии 15-16 июня
© iStock.com / AzmanJakaШвейцария
© iStock.com / AzmanJaka
Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина по переговорам по Украине практически аннулируют запланированную на 15-16 июня международную конференцию в Швейцарии, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее в пятницу Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против России.
"Выступление Путина практически аннулирует завтрашнее мероприятие. Совершенно бессмысленно что-либо обсуждать по поводу мира на Украине без обсуждения российских предложений и без участия России. Это мероприятие потеряло всякий смысл", - сказал эксперт.
По словам Жарихина, украинское руководство попытается замолчать эти предложения. "Но ведь там будут присутствовать представители не (только) западных стран, которые, безусловно, поднимут вопрос о том, что почему бы не обсудить. А они пока что не готовы к конструктивному обсуждению, поэтому это мероприятие явно провальное", - добавил собеседник агентства.
По поводу предложений Путина он отметил, что они могут стать "исходной точкой дискуссии", поскольку Запад сейчас не готов на "такой глубокий компромисс".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН подтвердили свое участие во встрече. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в конференции, Москва не будет участвовать в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.