https://ria.ru/20240614/ekspert-1952834879.html

В РАН оценили соглашение США и Украины о безопасности

В РАН оценили соглашение США и Украины о безопасности - РИА Новости, 14.06.2024

В РАН оценили соглашение США и Украины о безопасности

США в рамках соглашения о безопасности с Украиной берут на себя обязательство только проводить консультации в случае некой чрезвычайной ситуации для Украины,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:17

2024-06-14T12:17

2024-06-14T12:18

сша

украина

израиль

джо байден

владимир батюк

владимир зеленский

российская академия наук

g7

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США в рамках соглашения о безопасности с Украиной берут на себя обязательство только проводить консультации в случае некой чрезвычайной ситуации для Украины, при этом любой будущий президент сможет вовсе отказаться от этого документа, сказал РИА Новости глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Владимир Зеленский и президент США Джо Байден 13 июня на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности между Украиной и США. Документ, как пояснили накануне в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. В апреле глава офиса Зеленского Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны в рамках будущего соглашения о безопасности такого же уровня защиты, как у Израиля. "Чисто юридически в соответствии с этим соглашением Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство обсудить с Украиной какую-то чрезвычайную ситуацию, которая может возникнуть в украинской внешней политике. Это все. Плюс — это соглашение по статусу не международный договор, это executive order, как говорят американцы, по-нашему говоря, указ президента о заключении соответствующего соглашения с Украиной. Сенат конгресса США не ратифицирует это соглашение, поэтому любой будущий президент, который придет на смену Байдену, может это соглашение "сдать в макулатуру", - сказал Батюк. Комментируя содержание документа, собеседник отметил, что "даже администрация Байдена, президент которой рассматривается многими как "хромая утка", не хочет брать на себя какие-то чрезмерные обязательства в отношении Украины". Кроме этого, обязательства США перед Киевом существенно уступают тем, что есть у Вашингтона перед Израилем. "Здесь нужно указать на колоссальное влияние израильского лобби в Соединенных Штатах Америки и на настроения в так называемом "библейском поясе" Соединенных Штатов Америки, где Израиль рассматривается как государство, созданное Богом, и священное государство, и отсюда долг Америки защищать это государство... Ничего даже близко похожего на ситуацию с Украиной здесь нет", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20240614/zakharova-1952798680.html

https://ria.ru/20240602/sammit-1949964250.html

сша

украина

израиль

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сша, украина, израиль, джо байден, владимир батюк, владимир зеленский, российская академия наук, g7, саммит g7