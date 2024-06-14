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Двое московских школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 14.06.2024
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10:32 14.06.2024 (обновлено: 10:50 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ege-1952798519.html
Двое московских школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ
Двое московских школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 14.06.2024
Двое московских школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ, двое учеников набрали 300 баллов по трем предметам, а 200 баллов получили уже 64 человека, сообщила заместитель... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:32
2024-06-14T10:50
общество
москва
анастасия ракова
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ, двое учеников набрали 300 баллов по трем предметам, а 200 баллов получили уже 64 человека, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале департамента образования и науки столицы."Основной период сдачи ЕГЭ завершился, и около трети результатов уже объявлены. Двое учеников набрали 300 баллов по трем предметам, а 200 баллов получили уже 64 человека. Поздравляю наших выпускников с достойными результатами и желаю всем поступить в вузы мечты!" - рассказала Ракова. Отмечается, что на сегодня известны результаты 5 экзаменов из 15 - по русскому и английскому языкам, математике, литературе и химии.
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общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Двое московских школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ

Ракова: двое московских школьников набрали 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ, двое учеников набрали 300 баллов по трем предметам, а 200 баллов получили уже 64 человека, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале департамента образования и науки столицы.
"Основной период сдачи ЕГЭ завершился, и около трети результатов уже объявлены. Двое учеников набрали 300 баллов по трем предметам, а 200 баллов получили уже 64 человека. Поздравляю наших выпускников с достойными результатами и желаю всем поступить в вузы мечты!" - рассказала Ракова.
Отмечается, что на сегодня известны результаты 5 экзаменов из 15 - по русскому и английскому языкам, математике, литературе и химии.
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ОбществоМоскваАнастасия РаковаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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