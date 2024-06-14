https://ria.ru/20240614/ege-1952798519.html

Двое московских школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ

Двое московских школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 14.06.2024

Двое московских школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ

В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ, двое учеников набрали 300 баллов по трем предметам, а 200 баллов получили уже 64 человека, сообщила заместитель... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:32

2024-06-14T10:32

2024-06-14T10:50

общество

москва

анастасия ракова

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ, двое учеников набрали 300 баллов по трем предметам, а 200 баллов получили уже 64 человека, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале департамента образования и науки столицы."Основной период сдачи ЕГЭ завершился, и около трети результатов уже объявлены. Двое учеников набрали 300 баллов по трем предметам, а 200 баллов получили уже 64 человека. Поздравляю наших выпускников с достойными результатами и желаю всем поступить в вузы мечты!" - рассказала Ракова. Отмечается, что на сегодня известны результаты 5 экзаменов из 15 - по русскому и английскому языкам, математике, литературе и химии.

https://ria.ru/20240605/ege-1950726628.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование