https://ria.ru/20240614/dtp-1952974017.html

На трассе "Нарва" пожилой водитель устроил смертельное ДТП

На трассе "Нарва" пожилой водитель устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 14.06.2024

На трассе "Нарва" пожилой водитель устроил смертельное ДТП

Водитель автомобиля Lada на трассе А-180 "Нарва" в Ленинградской области поехал навстречу потоку и столкнулся с другим автомобилем, виновник ДТП погиб, сообщает РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:43

2024-06-14T17:43

2024-06-14T17:43

происшествия

авто

ленинградская область

ломоносовский район

санкт-петербург

lada vesta

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля Lada на трассе А-180 "Нарва" в Ленинградской области поехал навстречу потоку и столкнулся с другим автомобилем, виновник ДТП погиб, сообщает ФКУ Упрдор Северо-Запад. Смертельное ДТП произошло в пятницу утром на трассе А-180 "Нарва" в Ломоносовском районе Ленинградской области. "Судя по видео с камер наблюдения, черная Lada ехала по четырехполосному участку федеральной дороги, где потоки встречного направления разделены бетонным барьерным ограждением. Водитель легковушки сначала сбавил скорость, затем остановился на переходно-скоростной полосе, а через несколько секунд начал разворот и поехал навстречу потоку. Результат – лобовое столкновение с другим автомобилем Lada, виновник аварии погиб. Водитель второго автомобиля по счастливой случайности не пострадал", - говорится в сообщении. По данным полиции, водителю автомобиля Lada Priora, выехавшего полосу встречного движения, было 86 лет. Он столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением 48-летнего водителя. "В результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora скончался на месте происшествия. По данному факту полицией проводится проверка", - сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

https://ria.ru/20240614/dtp-1952921078.html

https://ria.ru/20240518/dtp-1946913355.html

ленинградская область

ломоносовский район

санкт-петербург

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происшествия, авто, ленинградская область, ломоносовский район, санкт-петербург, lada vesta