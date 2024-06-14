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На трассе "Нарва" пожилой водитель устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 14.06.2024
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17:43 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/dtp-1952974017.html
На трассе "Нарва" пожилой водитель устроил смертельное ДТП
На трассе "Нарва" пожилой водитель устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 14.06.2024
На трассе "Нарва" пожилой водитель устроил смертельное ДТП
Водитель автомобиля Lada на трассе А-180 "Нарва" в Ленинградской области поехал навстречу потоку и столкнулся с другим автомобилем, виновник ДТП погиб, сообщает РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:43
2024-06-14T17:43
происшествия
авто
ленинградская область
ломоносовский район
санкт-петербург
lada vesta
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля Lada на трассе А-180 "Нарва" в Ленинградской области поехал навстречу потоку и столкнулся с другим автомобилем, виновник ДТП погиб, сообщает ФКУ Упрдор Северо-Запад. Смертельное ДТП произошло в пятницу утром на трассе А-180 "Нарва" в Ломоносовском районе Ленинградской области. "Судя по видео с камер наблюдения, черная Lada ехала по четырехполосному участку федеральной дороги, где потоки встречного направления разделены бетонным барьерным ограждением. Водитель легковушки сначала сбавил скорость, затем остановился на переходно-скоростной полосе, а через несколько секунд начал разворот и поехал навстречу потоку. Результат – лобовое столкновение с другим автомобилем Lada, виновник аварии погиб. Водитель второго автомобиля по счастливой случайности не пострадал", - говорится в сообщении. По данным полиции, водителю автомобиля Lada Priora, выехавшего полосу встречного движения, было 86 лет. Он столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением 48-летнего водителя. "В результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora скончался на месте происшествия. По данному факту полицией проводится проверка", - сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
https://ria.ru/20240614/dtp-1952921078.html
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ленинградская область
ломоносовский район
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происшествия, авто, ленинградская область, ломоносовский район, санкт-петербург, lada vesta
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Ломоносовский район, Санкт-Петербург, Lada Vesta
На трассе "Нарва" пожилой водитель устроил смертельное ДТП

На трассе "Нарва" пожилой водитель поехал по встречке и устроил смертельное ДТП

© ФКУ Упрдор Северо-Запад/TelegramДТП на трассе А-180 "Нарва" в Ленинградской области
ДТП на трассе А-180 Нарва в Ленинградской области
© ФКУ Упрдор Северо-Запад/Telegram
ДТП на трассе А-180 "Нарва" в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля Lada на трассе А-180 "Нарва" в Ленинградской области поехал навстречу потоку и столкнулся с другим автомобилем, виновник ДТП погиб, сообщает ФКУ Упрдор Северо-Запад.
Смертельное ДТП произошло в пятницу утром на трассе А-180 "Нарва" в Ломоносовском районе Ленинградской области.
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"Судя по видео с камер наблюдения, черная Lada ехала по четырехполосному участку федеральной дороги, где потоки встречного направления разделены бетонным барьерным ограждением. Водитель легковушки сначала сбавил скорость, затем остановился на переходно-скоростной полосе, а через несколько секунд начал разворот и поехал навстречу потоку. Результат – лобовое столкновение с другим автомобилем Lada, виновник аварии погиб. Водитель второго автомобиля по счастливой случайности не пострадал", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водителю автомобиля Lada Priora, выехавшего полосу встречного движения, было 86 лет. Он столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением 48-летнего водителя.
"В результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora скончался на месте происшествия. По данному факту полицией проводится проверка", - сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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ПроисшествияАвтоЛенинградская областьЛомоносовский районСанкт-ПетербургLada Vesta
 
 
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