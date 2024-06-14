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Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:26 14.06.2024 (обновлено: 07:41 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952762765.html
Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.06.2024
Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА
В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронежской области незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:26
2024-06-14T07:41
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
лискинский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронежской области незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "По уточнённым данным, 14 июня около 3:00 дежурными силами ПВО в Лискинском районе было обнаружено 6 БПЛА самолетного типа. Они были сбиты. Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы", - говорится в сообщении. Гусев добавил, что возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет.
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воронежская область
лискинский район
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происшествия, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Лискинский район, Александр Гусев (губернатор)
Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА

Гусев: при падении обломков БПЛА поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронежской области незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
"По уточнённым данным, 14 июня около 3:00 дежурными силами ПВО в Лискинском районе было обнаружено 6 БПЛА самолетного типа. Они были сбиты. Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы", - говорится в сообщении.
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Гусев добавил, что возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьЛискинский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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