https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952762765.html
Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.06.2024
Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА
В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронежской области незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:26
2024-06-14T07:26
2024-06-14T07:41
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
лискинский район
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронежской области незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "По уточнённым данным, 14 июня около 3:00 дежурными силами ПВО в Лискинском районе было обнаружено 6 БПЛА самолетного типа. Они были сбиты. Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы", - говорится в сообщении. Гусев добавил, что возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943249098.html
воронежская область
лискинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Лискинский район, Александр Гусев (губернатор)
Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА
Гусев: при падении обломков БПЛА поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы