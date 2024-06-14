https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952762765.html

Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.06.2024

Губернатор Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА

В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронежской области незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T07:26

2024-06-14T07:26

2024-06-14T07:41

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

лискинский район

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронежской области незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "По уточнённым данным, 14 июня около 3:00 дежурными силами ПВО в Лискинском районе было обнаружено 6 БПЛА самолетного типа. Они были сбиты. Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы", - говорится в сообщении. Гусев добавил, что возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет.

https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943249098.html

воронежская область

лискинский район

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происшествия, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)