https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952755861.html

БПЛА повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области

БПЛА повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области - РИА Новости, 14.06.2024

БПЛА повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области

В Воронежской области ВСУ попытались атаковать нефтебазу с помощью беспилотников, незначительно повреждены резервуары с топливом, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T04:28

2024-06-14T04:28

2024-06-14T05:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

воронежская область

александр гусев (губернатор)

лискинский район

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Воронежской области ВСУ попытались атаковать нефтебазу с помощью беспилотников, незначительно повреждены резервуары с топливом, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Атака, уточнил глава региона, была предпринята в Лискинском районе. Несколько дронов, летевших на сверхмалой высоте, незначительно повредили резервуары с топливом. Пожара удалось не допустить, пострадавшие отсутствуют.Глава региона отметил, что на данный момент на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются."На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет", - добавил Гусев.

https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952755111.html

воронежская область

лискинский район

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вооруженные силы украины, воронежская область, александр гусев (губернатор), лискинский район