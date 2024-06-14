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БПЛА повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области
БПЛА повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области - РИА Новости, 14.06.2024
БПЛА повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области
В Воронежской области ВСУ попытались атаковать нефтебазу с помощью беспилотников, незначительно повреждены резервуары с топливом, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T04:28
2024-06-14T04:28
2024-06-14T05:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воронежская область
александр гусев (губернатор)
лискинский район
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Воронежской области ВСУ попытались атаковать нефтебазу с помощью беспилотников, незначительно повреждены резервуары с топливом, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Атака, уточнил глава региона, была предпринята в Лискинском районе. Несколько дронов, летевших на сверхмалой высоте, незначительно повредили резервуары с топливом. Пожара удалось не допустить, пострадавшие отсутствуют.Глава региона отметил, что на данный момент на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются."На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет", - добавил Гусев.
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воронежская область
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вооруженные силы украины, воронежская область, александр гусев (губернатор), лискинский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Лискинский район
БПЛА повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области
Губернатор Гусев: при атаке БПЛА повреждены резервуары с топливом на нефтебазе