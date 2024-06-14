https://ria.ru/20240614/armeniya-1952987696.html

В Армении открыли движение поездов на пострадавшем от наводнения участке

В Армении открыли движение поездов на пострадавшем от наводнения участке - РИА Новости, 14.06.2024

В Армении открыли движение поездов на пострадавшем от наводнения участке

Открыто движение поездов на железнодорожном участке Айрум — Санаин в Армении, который ранее пострадал от наводнения, сообщила Южно-Кавказская железная дорога... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:32

2024-06-14T18:32

2024-06-14T18:50

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Открыто движение поездов на железнодорожном участке Айрум — Санаин в Армении, который ранее пострадал от наводнения, сообщила Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД, "дочка" РЖД в Армении). Как сообщалось, 25 мая в результате продолжительных осадков с последующим переполнением и выходом из русел рек на севере Армении был поврежден ряд объектов инфраструктуры железных дорог Армении, находящихся в управлении ЗАО "ЮКЖД", дочернего общества ОАО "РЖД". Было размыто 1800 метров пути, повреждено 45 опор контактной сети, нарушено электроснабжение. РЖД занялись восстановлением железнодорожной инфраструктуры."Четырнадцатого июня в 12:30 по мск открыто движение поездов на участке Айрум — Санаин. Благодаря опережающему темпу работ, которые ведутся в круглосуточном режиме, движение удалось восстановить почти на неделю раньше, чем планировалось", — говорится в сообщении. Пятнадцатого июня по восстановленному участку пройдет контейнерный поезд из Грузии назначением на Ереван. "Сроки полного восстановления железнодорожной инфраструктуры будут определены по мере стабилизации земляного полотна и по итогам завершения проектировочных работ. Дополнительно планируется проведение берегоукрепительных работ, которые позволят предотвратить подобные последствия для железнодорожной инфраструктуры при разливах рек", — отмечается в сообщении. Добавляется, что прорабатывается возможность доставки российской техники и материалов в Армению с использованием железнодорожно-паромного сообщения по маршруту порт Кавказ (Россия) — порт Батуми (Грузия). В ЗАО "ЮКЖД" действует штаб под председательством генерального директора Алексея Мельникова с участием заместителя министра территориального управления и инфраструктур Республики Армении Армена Симоняна. В ОАО "РЖД" на ежедневной основе проводится оперативный штаб под председательством генерального директора — председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова. ЗАО "ЮКЖД" было установлено тесное взаимодействие с властями Армении по вопросам проведения аварийно-восстановительных работ и организации комбинированной (автомобильной и железнодорожной) логистики первоочередных для экономики Армении грузов, включая продовольственные и топливные. По заявке администрации поселка Айрум со стороны ЗАО "ЮКЖД" оказывалась помощь в доставке продуктов и жителей маневровым тепловозом от станции Айрум на расстояние 10 километров в четыре населенных пункта, отрезанных рекой (смыто три автомобильных моста). На местах ликвидации последствий стихийного бедствия работают сотрудники ОАО "РЖД", "ТрансЭнерго" — филиала ОАО "РЖД", АО "Росжелдорпроект". Силами российских железнодорожников осуществлено детальное обследование всех затопленных участков с определением объемов, технологии работ и необходимого количества материалов для аварийно-восстановительных работ, с их участием проведены работы по восстановлению земляного полотна, верхнего строения пути и энергоснабжения.

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948468744.html

https://ria.ru/20240601/pashinyan-1949861717.html

https://radiosputnik.ru/20240526/navodnenie-1948482173.html

https://ria.ru/20240504/erevan-1943819761.html

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армения, грузия, ереван, алексей мельников, олег белозеров, ржд