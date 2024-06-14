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В Армении открыли движение поездов на пострадавшем от наводнения участке - РИА Новости, 14.06.2024
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18:32 14.06.2024 (обновлено: 18:50 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/armeniya-1952987696.html
В Армении открыли движение поездов на пострадавшем от наводнения участке
В Армении открыли движение поездов на пострадавшем от наводнения участке - РИА Новости, 14.06.2024
В Армении открыли движение поездов на пострадавшем от наводнения участке
Открыто движение поездов на железнодорожном участке Айрум — Санаин в Армении, который ранее пострадал от наводнения, сообщила Южно-Кавказская железная дорога... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:32
2024-06-14T18:50
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ереван
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олег белозеров
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Открыто движение поездов на железнодорожном участке Айрум — Санаин в Армении, который ранее пострадал от наводнения, сообщила Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД, "дочка" РЖД в Армении). Как сообщалось, 25 мая в результате продолжительных осадков с последующим переполнением и выходом из русел рек на севере Армении был поврежден ряд объектов инфраструктуры железных дорог Армении, находящихся в управлении ЗАО "ЮКЖД", дочернего общества ОАО "РЖД". Было размыто 1800 метров пути, повреждено 45 опор контактной сети, нарушено электроснабжение. РЖД занялись восстановлением железнодорожной инфраструктуры."Четырнадцатого июня в 12:30 по мск открыто движение поездов на участке Айрум — Санаин. Благодаря опережающему темпу работ, которые ведутся в круглосуточном режиме, движение удалось восстановить почти на неделю раньше, чем планировалось", — говорится в сообщении. Пятнадцатого июня по восстановленному участку пройдет контейнерный поезд из Грузии назначением на Ереван. "Сроки полного восстановления железнодорожной инфраструктуры будут определены по мере стабилизации земляного полотна и по итогам завершения проектировочных работ. Дополнительно планируется проведение берегоукрепительных работ, которые позволят предотвратить подобные последствия для железнодорожной инфраструктуры при разливах рек", — отмечается в сообщении. Добавляется, что прорабатывается возможность доставки российской техники и материалов в Армению с использованием железнодорожно-паромного сообщения по маршруту порт Кавказ (Россия) — порт Батуми (Грузия). В ЗАО "ЮКЖД" действует штаб под председательством генерального директора Алексея Мельникова с участием заместителя министра территориального управления и инфраструктур Республики Армении Армена Симоняна. В ОАО "РЖД" на ежедневной основе проводится оперативный штаб под председательством генерального директора — председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова. ЗАО "ЮКЖД" было установлено тесное взаимодействие с властями Армении по вопросам проведения аварийно-восстановительных работ и организации комбинированной (автомобильной и железнодорожной) логистики первоочередных для экономики Армении грузов, включая продовольственные и топливные. По заявке администрации поселка Айрум со стороны ЗАО "ЮКЖД" оказывалась помощь в доставке продуктов и жителей маневровым тепловозом от станции Айрум на расстояние 10 километров в четыре населенных пункта, отрезанных рекой (смыто три автомобильных моста). На местах ликвидации последствий стихийного бедствия работают сотрудники ОАО "РЖД", "ТрансЭнерго" — филиала ОАО "РЖД", АО "Росжелдорпроект". Силами российских железнодорожников осуществлено детальное обследование всех затопленных участков с определением объемов, технологии работ и необходимого количества материалов для аварийно-восстановительных работ, с их участием проведены работы по восстановлению земляного полотна, верхнего строения пути и энергоснабжения.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948468744.html
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армения, грузия, ереван, алексей мельников, олег белозеров, ржд
Армения, Грузия, Ереван, Алексей Мельников, Олег Белозеров, РЖД
В Армении открыли движение поездов на пострадавшем от наводнения участке

ЮКЖД открыла движение поездов на затопленном участке Айрум — Санаин в Армении

© Фото : ЗАО "Южно-кавказская железная дорога"Восстановительные работы на железнодорожном участке в Лорийской области Армении
Восстановительные работы на железнодорожном участке в Лорийской области Армении - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : ЗАО "Южно-кавказская железная дорога"
Восстановительные работы на железнодорожном участке в Лорийской области Армении
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Открыто движение поездов на железнодорожном участке Айрум — Санаин в Армении, который ранее пострадал от наводнения, сообщила Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД, "дочка" РЖД в Армении).
Как сообщалось, 25 мая в результате продолжительных осадков с последующим переполнением и выходом из русел рек на севере Армении был поврежден ряд объектов инфраструктуры железных дорог Армении, находящихся в управлении ЗАО "ЮКЖД", дочернего общества ОАО "РЖД". Было размыто 1800 метров пути, повреждено 45 опор контактной сети, нарушено электроснабжение. РЖД занялись восстановлением железнодорожной инфраструктуры.
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"Четырнадцатого июня в 12:30 по мск открыто движение поездов на участке Айрум — Санаин. Благодаря опережающему темпу работ, которые ведутся в круглосуточном режиме, движение удалось восстановить почти на неделю раньше, чем планировалось", — говорится в сообщении.
Пятнадцатого июня по восстановленному участку пройдет контейнерный поезд из Грузии назначением на Ереван. "Сроки полного восстановления железнодорожной инфраструктуры будут определены по мере стабилизации земляного полотна и по итогам завершения проектировочных работ. Дополнительно планируется проведение берегоукрепительных работ, которые позволят предотвратить подобные последствия для железнодорожной инфраструктуры при разливах рек", — отмечается в сообщении.
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Добавляется, что прорабатывается возможность доставки российской техники и материалов в Армению с использованием железнодорожно-паромного сообщения по маршруту порт Кавказ (Россия) — порт Батуми (Грузия). В ЗАО "ЮКЖД" действует штаб под председательством генерального директора Алексея Мельникова с участием заместителя министра территориального управления и инфраструктур Республики Армении Армена Симоняна. В ОАО "РЖД" на ежедневной основе проводится оперативный штаб под председательством генерального директора — председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова.
ЗАО "ЮКЖД" было установлено тесное взаимодействие с властями Армении по вопросам проведения аварийно-восстановительных работ и организации комбинированной (автомобильной и железнодорожной) логистики первоочередных для экономики Армении грузов, включая продовольственные и топливные.
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По заявке администрации поселка Айрум со стороны ЗАО "ЮКЖД" оказывалась помощь в доставке продуктов и жителей маневровым тепловозом от станции Айрум на расстояние 10 километров в четыре населенных пункта, отрезанных рекой (смыто три автомобильных моста).
На местах ликвидации последствий стихийного бедствия работают сотрудники ОАО "РЖД", "ТрансЭнерго" — филиала ОАО "РЖД", АО "Росжелдорпроект".
Силами российских железнодорожников осуществлено детальное обследование всех затопленных участков с определением объемов, технологии работ и необходимого количества материалов для аварийно-восстановительных работ, с их участием проведены работы по восстановлению земляного полотна, верхнего строения пути и энергоснабжения.
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