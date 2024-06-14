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Суд в Москве заочно арестовал еще пятерых иностранцев за наемничество - РИА Новости, 14.06.2024
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17:17 14.06.2024 (обновлено: 17:20 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/arest-1952966289.html
Суд в Москве заочно арестовал еще пятерых иностранцев за наемничество
Суд в Москве заочно арестовал еще пятерых иностранцев за наемничество - РИА Новости, 14.06.2024
Суд в Москве заочно арестовал еще пятерых иностранцев за наемничество
Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пятерых иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:17
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москва
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происшествия
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пятерых иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы."Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Штруцель Н. и Тинашвили Р., Надирадзе В., Жангидзе Р., Цирекидзе А.", - сказано в картотеке.Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В инстанции не уточнили иных подробностей о фигурантах.В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, в основном они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.
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москва, происшествия, россия
Москва, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия
Суд в Москве заочно арестовал еще пятерых иностранцев за наемничество

Басманный суд заочно арестовал еще пятерых иностранцев за наемничество

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Басманного районного суда в Москве
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Басманного районного суда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пятерых иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Штруцель Н. и Тинашвили Р., Надирадзе В., Жангидзе Р., Цирекидзе А.", - сказано в картотеке.
Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В инстанции не уточнили иных подробностей о фигурантах.
В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, в основном они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.
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