https://ria.ru/20240614/arest-1952966289.html

Суд в Москве заочно арестовал еще пятерых иностранцев за наемничество

Суд в Москве заочно арестовал еще пятерых иностранцев за наемничество - РИА Новости, 14.06.2024

Суд в Москве заочно арестовал еще пятерых иностранцев за наемничество

Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пятерых иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:17

2024-06-14T17:17

2024-06-14T17:20

москва

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происшествия

россия

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пятерых иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы."Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Штруцель Н. и Тинашвили Р., Надирадзе В., Жангидзе Р., Цирекидзе А.", - сказано в картотеке.Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В инстанции не уточнили иных подробностей о фигурантах.В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, в основном они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952946897.html

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Кирилл Волков

москва, происшествия, россия