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Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду - РИА Новости, 13.06.2024
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11:27 13.06.2024 (обновлено: 11:28 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/zudov-1952522559.html
Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду
Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду - РИА Новости, 13.06.2024
Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду
Скончался советский космонавт Вячеслав Зудов, который в 1976 году был командиром корабля "Союз-23" - единственного в отечественной космонавтике, нештатно... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:27
2024-06-13T11:28
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Скончался советский космонавт Вячеслав Зудов, который в 1976 году был командиром корабля "Союз-23" - единственного в отечественной космонавтике, нештатно севшего на воду, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. "Ушёл из жизни Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Зудов Вячеслав Дмитриевич", - говорится в сообщении. Отмечается, что Зудов умер 12 июня на 83-м году жизни. Церемония прощания с ним состоится 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ в Мытищах. В ЦПК напомнили, что в отряд космонавтов Зудова зачислили в октябре 1965 года. В космический полёт он отправился 14 октября 1976 года на корабле "Союз-23" вместе с Валерием Рождественским. Из-за отказа системы сближения и стыковки "Игла" корабль не смог пристыковаться к станции "Салют-5". Посадка тоже оказалась нештатной. Приземление "Союза-23" стало единственной в истории отечественной космонавтики посадкой пилотируемого корабля на воду (корабль сел на озеро Тенгиз в Казахстане) 16 октября 1976 года). Спускаемый аппарат приводнился в двух километрах от берега. Спасательная операция продолжалась несколько часов.
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космос - риа наука, ссср, россия, центр подготовки космонавтов
Космос - РИА Наука, СССР, Россия, Центр подготовки космонавтов
Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду

Умер космонавт Зудов, в 1976 году нештатно посадивший "Союз-23" на озеро Тенгиз

© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкЛетчик-космонавт подполковник Вячеслав Зудов
Летчик-космонавт подполковник Вячеслав Зудов - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
Летчик-космонавт подполковник Вячеслав Зудов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Скончался советский космонавт Вячеслав Зудов, который в 1976 году был командиром корабля "Союз-23" - единственного в отечественной космонавтике, нештатно севшего на воду, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"Ушёл из жизни Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Зудов Вячеслав Дмитриевич", - говорится в сообщении. Отмечается, что Зудов умер 12 июня на 83-м году жизни. Церемония прощания с ним состоится 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ в Мытищах.
В ЦПК напомнили, что в отряд космонавтов Зудова зачислили в октябре 1965 года. В космический полёт он отправился 14 октября 1976 года на корабле "Союз-23" вместе с Валерием Рождественским. Из-за отказа системы сближения и стыковки "Игла" корабль не смог пристыковаться к станции "Салют-5".
Посадка тоже оказалась нештатной. Приземление "Союза-23" стало единственной в истории отечественной космонавтики посадкой пилотируемого корабля на воду (корабль сел на озеро Тенгиз в Казахстане) 16 октября 1976 года). Спускаемый аппарат приводнился в двух километрах от берега. Спасательная операция продолжалась несколько часов.
 
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