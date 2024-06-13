Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду
Умер космонавт Зудов, в 1976 году нештатно посадивший "Союз-23" на озеро Тенгиз
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкЛетчик-космонавт подполковник Вячеслав Зудов
Летчик-космонавт подполковник Вячеслав Зудов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Скончался советский космонавт Вячеслав Зудов, который в 1976 году был командиром корабля "Союз-23" - единственного в отечественной космонавтике, нештатно севшего на воду, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"Ушёл из жизни Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Зудов Вячеслав Дмитриевич", - говорится в сообщении. Отмечается, что Зудов умер 12 июня на 83-м году жизни. Церемония прощания с ним состоится 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ в Мытищах.
В ЦПК напомнили, что в отряд космонавтов Зудова зачислили в октябре 1965 года. В космический полёт он отправился 14 октября 1976 года на корабле "Союз-23" вместе с Валерием Рождественским. Из-за отказа системы сближения и стыковки "Игла" корабль не смог пристыковаться к станции "Салют-5".
Посадка тоже оказалась нештатной. Приземление "Союза-23" стало единственной в истории отечественной космонавтики посадкой пилотируемого корабля на воду (корабль сел на озеро Тенгиз в Казахстане) 16 октября 1976 года). Спускаемый аппарат приводнился в двух километрах от берега. Спасательная операция продолжалась несколько часов.