https://ria.ru/20240613/zudov-1952522559.html

Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду

Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду - РИА Новости, 13.06.2024

Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду

Скончался советский космонавт Вячеслав Зудов, который в 1976 году был командиром корабля "Союз-23" - единственного в отечественной космонавтике, нештатно... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:27

2024-06-13T11:27

2024-06-13T11:28

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ссср

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Скончался советский космонавт Вячеслав Зудов, который в 1976 году был командиром корабля "Союз-23" - единственного в отечественной космонавтике, нештатно севшего на воду, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. "Ушёл из жизни Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Зудов Вячеслав Дмитриевич", - говорится в сообщении. Отмечается, что Зудов умер 12 июня на 83-м году жизни. Церемония прощания с ним состоится 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ в Мытищах. В ЦПК напомнили, что в отряд космонавтов Зудова зачислили в октябре 1965 года. В космический полёт он отправился 14 октября 1976 года на корабле "Союз-23" вместе с Валерием Рождественским. Из-за отказа системы сближения и стыковки "Игла" корабль не смог пристыковаться к станции "Салют-5". Посадка тоже оказалась нештатной. Приземление "Союза-23" стало единственной в истории отечественной космонавтики посадкой пилотируемого корабля на воду (корабль сел на озеро Тенгиз в Казахстане) 16 октября 1976 года). Спускаемый аппарат приводнился в двух километрах от берега. Спасательная операция продолжалась несколько часов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, ссср, россия, центр подготовки космонавтов