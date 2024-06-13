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Зеленский встретился с саудовским кронпринцем
Зеленский встретился с саудовским кронпринцем - РИА Новости, 13.06.2024
Зеленский встретился с саудовским кронпринцем
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел встречу в Джидде с Владимиром Зеленским, сообщило саудовское информационное агентство SPA. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T01:11
2024-06-13T01:11
2024-06-13T01:11
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел встречу в Джидде с Владимиром Зеленским, сообщило саудовское информационное агентство SPA.Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию в среду.Как говорится в сообщении, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и "украинско-российский кризис". Наследный принц подчеркнул заинтересованность королевства и его поддержку "всех международных усилий", направленных на урегулирование кризиса.Ранее в июне СМИ сообщали со ссылкой на дипломатические источники в королевстве, что Саудовская Аравия не будет принимать участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, в связи с тем, что на ней не будет представлена Россия. Официально Эр-Рияд пока не объявлял о своем решении не участвовать в мероприятии.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, саудовская аравия, украина, швейцария, владимир зеленский
В мире, Саудовская Аравия, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский
Зеленский встретился с саудовским кронпринцем
Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии