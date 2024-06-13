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Путин проведет заседание Совета по науке и образованию - РИА Новости, 13.06.2024
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14:23 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/zasedanie-1952581892.html
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию - РИА Новости, 13.06.2024
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию и пообщается с ведущими учёными, получателями мегагрантов, сообщил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:23
2024-06-13T14:23
россия
дмитрий песков
владимир путин
геннадий красников
российская академия наук
российский научный фонд
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию и пообщается с ведущими учёными, получателями мегагрантов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня на повестке дня у президента две основные темы. Первая – это развитие науки. В этом контексте (президент - ред.) проведет сегодня заседание Совета по науке и образованию. Разумеется, на нем будет вступительное слово главы государства. О приоритетах научно-технического развития Российской Федерации выступит вице-премьер (Дмитрий - ред.) Чернышенко", - сказал Песков журналистам. На заседании также выступят глава РАН Геннадий Красников, гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов и директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич. "Кроме того, сегодня же президент пообщается с ведущими учеными, а также с получателями мегагрантов. Они расскажут о том, как работает система магагрантов, как они предлагают ее реализовать и совершенствовать с учетом текущих реалий", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, геннадий красников, российская академия наук, российский научный фонд
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Геннадий Красников, Российская академия наук, Российский научный фонд
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию

Президент Путин 13 июня проведет заседание Совета по науке и образованию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию и пообщается с ведущими учёными, получателями мегагрантов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Сегодня на повестке дня у президента две основные темы. Первая – это развитие науки. В этом контексте (президент - ред.) проведет сегодня заседание Совета по науке и образованию. Разумеется, на нем будет вступительное слово главы государства. О приоритетах научно-технического развития Российской Федерации выступит вице-премьер (Дмитрий - ред.) Чернышенко", - сказал Песков журналистам.
На заседании также выступят глава РАН Геннадий Красников, гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов и директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич.
"Кроме того, сегодня же президент пообщается с ведущими учеными, а также с получателями мегагрантов. Они расскажут о том, как работает система магагрантов, как они предлагают ее реализовать и совершенствовать с учетом текущих реалий", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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