https://ria.ru/20240613/zasedanie-1952581892.html

Путин проведет заседание Совета по науке и образованию

Путин проведет заседание Совета по науке и образованию - РИА Новости, 13.06.2024

Путин проведет заседание Совета по науке и образованию

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию и пообщается с ведущими учёными, получателями мегагрантов, сообщил... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:23

2024-06-13T14:23

2024-06-13T14:23

россия

дмитрий песков

владимир путин

геннадий красников

российская академия наук

российский научный фонд

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию и пообщается с ведущими учёными, получателями мегагрантов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня на повестке дня у президента две основные темы. Первая – это развитие науки. В этом контексте (президент - ред.) проведет сегодня заседание Совета по науке и образованию. Разумеется, на нем будет вступительное слово главы государства. О приоритетах научно-технического развития Российской Федерации выступит вице-премьер (Дмитрий - ред.) Чернышенко", - сказал Песков журналистам. На заседании также выступят глава РАН Геннадий Красников, гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов и директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич. "Кроме того, сегодня же президент пообщается с ведущими учеными, а также с получателями мегагрантов. Они расскажут о том, как работает система магагрантов, как они предлагают ее реализовать и совершенствовать с учетом текущих реалий", - добавил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20240214/putin-1927307232.html

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Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, владимир путин, геннадий красников, российская академия наук, российский научный фонд