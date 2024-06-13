https://ria.ru/20240613/zaes-1952560921.html

На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ

На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 13.06.2024

На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ

Очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:34

2024-06-13T13:34

2024-06-13T18:02

в мире

россия

днепр (город)

энергодар

рафаэль гросси

владимир путин

магатэ

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952661456_1:0:634:356_1920x0_80_0_0_7b35e1d652b98298722120f4e5249928.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции. "Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 20-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора", - говорится в сообщении. В задачу инспекторов входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции. Безопасность при проведении ротации обеспечили российские военные совместно с подразделениями Росгвардии. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240528/vstrecha-1948970545.html

https://ria.ru/20240606/pmef-1951107202.html

https://ria.ru/20240528/zaes-1948896277.html

россия

днепр (город)

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)