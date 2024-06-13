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На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 13.06.2024
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13:34 13.06.2024 (обновлено: 18:02 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/zaes-1952560921.html
На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ
На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 13.06.2024
На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ
Очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:34
2024-06-13T18:02
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции. "Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 20-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора", - говорится в сообщении. В задачу инспекторов входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции. Безопасность при проведении ротации обеспечили российские военные совместно с подразделениями Росгвардии. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240528/vstrecha-1948970545.html
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

© РИА НовостиРотация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 13 июня 2024
Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 13 июня 2024
© РИА Новости
Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 13 июня 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.
"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 20-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора", - говорится в сообщении.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси общается с прессой после переговоров с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Гросси назвал встречу по ЗАЭС своевременной
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В задачу инспекторов входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции.
Безопасность при проведении ротации обеспечили российские военные совместно с подразделениями Росгвардии.
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев участвует в переговорах с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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28 мая, 14:15
 
В миреРоссияДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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