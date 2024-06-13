https://ria.ru/20240613/zaes-1952560921.html
На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ
На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 13.06.2024
На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ
Очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:34
2024-06-13T13:34
2024-06-13T18:02
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952661456_1:0:634:356_1920x0_80_0_0_7b35e1d652b98298722120f4e5249928.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции. "Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 20-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора", - говорится в сообщении. В задачу инспекторов входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции. Безопасность при проведении ротации обеспечили российские военные совместно с подразделениями Росгвардии. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240528/vstrecha-1948970545.html
https://ria.ru/20240606/pmef-1951107202.html
https://ria.ru/20240528/zaes-1948896277.html
россия
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952661456_80:0:555:356_1920x0_80_0_0_ca9a55a5163ff0ee3f7fe2bce497b21e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ