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МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран

МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран - РИА Новости, 13.06.2024

МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран

Минэкономразвития предлагает ввести в России визы по прибытии для отдельных стран, а также снять запрет на одностороннюю отмену виз, сообщил заместитель... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:27

2024-06-13T12:27

2024-06-13T12:27

туризм

здоровье - общество

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минэкономразвития предлагает ввести в России визы по прибытии для отдельных стран, а также снять запрет на одностороннюю отмену виз, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе российского туристического форума "Путешествуй!" "Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств… и предлагаем рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии. Во многих странах он уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми", - сказал Вахруков. "Ну и важнейшим, наверное, таким принципиальнейшим решением - это снять запрет на одностороннее упрощение визовых требований, чтобы мы могли в одностороннем порядке делать свою страну безвизовой для отдельных стран", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20240319/kitay-1934306307.html

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здоровье - общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика