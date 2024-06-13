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МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран - РИА Новости, 13.06.2024
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Туризм
 
12:27 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/vizy-1952539756.html
МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран
МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран - РИА Новости, 13.06.2024
МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран
Минэкономразвития предлагает ввести в России визы по прибытии для отдельных стран, а также снять запрет на одностороннюю отмену виз, сообщил заместитель... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:27
2024-06-13T12:27
туризм
здоровье - общество
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минэкономразвития предлагает ввести в России визы по прибытии для отдельных стран, а также снять запрет на одностороннюю отмену виз, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе российского туристического форума "Путешествуй!" "Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств… и предлагаем рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии. Во многих странах он уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми", - сказал Вахруков. "Ну и важнейшим, наверное, таким принципиальнейшим решением - это снять запрет на одностороннее упрощение визовых требований, чтобы мы могли в одностороннем порядке делать свою страну безвизовой для отдельных стран", - добавил замминистра.
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здоровье - общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Туризм, Здоровье - Общество, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран

Минэкономразвития предложило ввести визы по прибытии для отдельных стран

© iStock.com / byakkayaЖенщина в аэропорту
Женщина в аэропорту - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© iStock.com / byakkaya
Женщина в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минэкономразвития предлагает ввести в России визы по прибытии для отдельных стран, а также снять запрет на одностороннюю отмену виз, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе российского туристического форума "Путешествуй!"
«
"Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств… и предлагаем рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии. Во многих странах он уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми", - сказал Вахруков.
"Ну и важнейшим, наверное, таким принципиальнейшим решением - это снять запрет на одностороннее упрощение визовых требований, чтобы мы могли в одностороннем порядке делать свою страну безвизовой для отдельных стран", - добавил замминистра.
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ТуризмЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
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