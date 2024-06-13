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МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран
МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран - РИА Новости, 13.06.2024
МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран
Минэкономразвития предлагает ввести в России визы по прибытии для отдельных стран, а также снять запрет на одностороннюю отмену виз, сообщил заместитель... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:27
2024-06-13T12:27
2024-06-13T12:27
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экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минэкономразвития предлагает ввести в России визы по прибытии для отдельных стран, а также снять запрет на одностороннюю отмену виз, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе российского туристического форума "Путешествуй!" "Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств… и предлагаем рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии. Во многих странах он уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми", - сказал Вахруков. "Ну и важнейшим, наверное, таким принципиальнейшим решением - это снять запрет на одностороннее упрощение визовых требований, чтобы мы могли в одностороннем порядке делать свою страну безвизовой для отдельных стран", - добавил замминистра.
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здоровье - общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
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МЭР предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран
Минэкономразвития предложило ввести визы по прибытии для отдельных стран