https://ria.ru/20240613/viza-1952573117.html
В России могут разрешить круизным туристам три дня находиться без виз
В России могут разрешить круизным туристам три дня находиться без виз - РИА Новости, 13.06.2024
В России могут разрешить круизным туристам три дня находиться без виз
Минэкономразвития прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить иностранным пассажирам круизных судов три дня находиться в России без виз, в дальнейшем эту... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:59
2024-06-13T13:59
2024-06-13T14:09
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минэкономразвития прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить иностранным пассажирам круизных судов три дня находиться в России без виз, в дальнейшем эту возможность планируется распространить на курорты проекта "Пять морей", сообщил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. "Есть вопрос в том, чтобы пассажирам круизных кораблей разрешить пребывание без визы 72 часа на территории России", - сказал он в кулуарах форума "Путешествуй!" "Смотрим, чтобы в самолетах это сделать и дальше распространить эту тему на курорты "Пять морей", которые будут сейчас строиться. Там же везде марины, теплоход может приставать и на три дня. Иностранцы могли бы высадиться, погулять, потратить деньги у нас", - продолжил Вахруков. Он напомнил, что ранее иностранные туристы прибывали на круизных судах в Санкт-Петербург. "Вот они в Санкт-Петербурге имели возможность в течение 72 часов находиться без визы. Мы хотим вернуть эту возможность, и не только в Санкт-Петербург", - пояснил замминистра.
https://ria.ru/20240425/kruiz-1942175557.html
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Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России могут разрешить круизным туристам три дня находиться без виз
МЭР хочет разрешить круизным туристам три дня находиться в России без виз