https://ria.ru/20240613/usmanov-1952456329.html

Суд в Гамбурге запретил называть Усманова владельцем виллы в Баварии

Суд в Гамбурге запретил называть Усманова владельцем виллы в Баварии - РИА Новости, 13.06.2024

Суд в Гамбурге запретил называть Усманова владельцем виллы в Баварии

Земельный суд Гамбурга запретил изданию Tegernseer Stimme называть бизнесмена Алишера Усманова владельцем виллы у баварского озера Тегернзее, как следует из... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T00:39

2024-06-13T00:39

2024-06-13T00:54

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БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости. Земельный суд Гамбурга запретил изданию Tegernseer Stimme называть бизнесмена Алишера Усманова владельцем виллы у баварского озера Тегернзее, как следует из предоставленного РИА Новости пресс-службой суда предписания. В документе были вымараны стороны процесса. Из него следует, что запрещается упоминать истца в связи с виллой в Баварии. Конкретно упоминается статья местной газеты Tegernseer Stimme от 2017 года, в которой утверждалось, что Усманов владеет виллой на берегу баварского озера Тегернзее. В документе уточняется, что в случае невыполнения требований истца, ответчику грозит штраф размером до 250 тысяч евро и административный арест до двух лет. Ранее Федеральное ведомство уголовной полиции Германии в ответ на запрос РИА Новости подтвердило, что в Германии были удалены публикации на страничке немецкой полиции в соцсети X, в которых утверждалось, что сестра бизнесмена Алишера Усманова владеет пришвартованной в Бремене яхтой Dilbar. Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на адвокатов бизнесмена сообщил о том, что Усманов и его сестра Исмаилова выиграли спор с полицией Германии из-за яхты Dilbar, на которой ранее был произведен обыск. Так, по требованию защиты якобы были удалены посты в X полиции Германии, где утверждалось, что Исмаилова владеет этой яхтой, что послужило ее включению в санционный список. Согласно СМИ, Исмаилова, в свою очередь, заявила, что отказывается от своих прав на судно даже в случае снятия санкций. В середине августа газета Welt am Sonntag сообщила, что Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии, так как считает, что на фоне обысков на яхте Dilbar в Бремене были нарушены его права на неприкосновенность жилища. ЕС 28 февраля позапрошлого года включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции в суде ЕС в Люксембурге. Немецкие СМИ сообщали ранее о заморозке части имущества, переданного Усмановым в семейные трасты. Так, с яхты Dilbar изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала. Как пояснили тогда РИА Новости в пресс-службе федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, яхта не конфискована, но использовать ее нельзя: речь идет о "замораживании экономических ресурсов", что влечет за собой "предотвращение использования", в том числе "для продажи, аренды или залога", а также "запрет на утилизацию". Йоахим Николаус Штайнхёфель, гамбургский адвокат, представляющий интересы Усманова в области медиаправа, комментируя публикацию EU Today, говорил РИА Новости о глубоком сожалении, "что такое всемирно уважаемое издание, как Forbes, публикует на своих страницах серьезные обвинения, но не в состоянии представить в суд ни одного доказательства к ним". По его словам, недопустимо, чтобы Совет ЕС дословно копировал такие статьи для обоснования санкций, не проверяя их достоверность. Штайнхёфель заявил, что это "полный институциональный провал, который.. стал отправной точкой для начала охоты на ведьм в отношении господина Усманова". По его словам, "получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом".

https://ria.ru/20231005/obysk-1900819193.html

https://ria.ru/20240328/usmanov-1936284690.html

https://ria.ru/20240123/usmanov-1923049240.html

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в мире, германия, бремен (земля), гамбург (город), алишер усманов, марк шагал, евросоюз, forbes, бавария