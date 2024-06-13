В Госдуме сравнили НАТО с инквизицией из-за требований к Украине
Депутат ГД назвал требования к Украине для членства в НАТО инквизиторской пыткой
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал условия НАТО для вступления Украины в альянс, "инквизиторской пыткой".
"В НАТО, считая победу над Россией условием вступления Украины в альянс, фактически уготовили для нее инквизиторскую пытку. Для Украины НАТО – это не партнер, а инквизитор, который готов положить весь украинский народ на заклание, лишь бы хоть как-то навредить России и русским", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Запад демонстрирует по отношению к Украине настоящее коварство, отдавая ее "на избиение, в ответ обещая настоящий рай".
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"Украину, как говорится, кормят из ладони, обещая райскую жизнь. Интересно, как может победить страна, стоящая на коленях перед западным хозяином и отползающая в сторону от ударов российских войск? Разумеется, этого не будет, а значит не будет ни НАТО, ни райской жизни, ничего, но украинских политиков такое вполне устраивает, на райскую жизнь они себе, без сомнения, уже заработали", - сказал депутат.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет, и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.